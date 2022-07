Neuroni, nervi e barriera emato-encefalica: cosa sono e funzioni

I neuroni sono classificati in quattro tipi sulla base della loro forma:

I neuroni possono essere divisi in tre zone:

La funzione metabolica e di supporto dei neuroni è svolta dalle cellule di nevroglia anche dette cellule gliali. Sono in grado di recuperaregli ioni e i prodotti del metabolismo dei neuroni, come il potassio , il glutammato e altro che si accumula attorno ai neuroni. Partecipano al metabolismo energetico dei neuroni liberando glucosio dai loro depositi di glicogeno .

Barriera emato-encefalica: funzioni, proprietà e cosa può danneggiarla

Come anticipato, la barriera emato-encefalica è probabilmente costituita dalla stratificazione degli astrociti.

La barriera emato-encefalica è semipermeabile, si lascia attraversare da alcune sostanze, ma non da altre.

Nelle maggior parte del corpo, i vasi ematici più piccoli, i capillari, sono ricoperti soltanto da cellule endoteliali.

Normalmente, fra le cellule endoteliali esistono piccoli spazi che consentono a molte sostanze di muoversi facilmente attraverso la parete dei capillari stessi.

Ma, nel cervello, le cellule endoteliali sono molto attaccate le une alle altre (complessi di giunzione) e le varie sostanze non possono attraversare la parete capillare.

Le cellule gliali (astrociti) si dispongono a formare uno strato continuo intorno ai capillari cerebrali. Sembra, però, che gli astrociti non siano essenziali per costituire la barriera emato-encefalica, ma sarebbero importanti per il trasporto degli ioni dal cervello al sangue.

La barriera e.e. ha le seguenti funzioni:

Proteggere il cervello da "sostanze estranee" presenti nel sangue, che potrebbero danneggiarlo;

Proteggere il cervello da ormoni e neurotrasmettitori liberati per agire in altre parti del corpo;

Mantenere un ambiente costante per il cervello.

Proprietà generali della barriera emato-encefalica:

Le grosse molecole non passano attraverso la barriera;

Le molecole scarsamente solubili nei lipidi non penetrano nel cervello. Le molecole solubili nei lipidi (come i barbiturici e l'alcool) attraversano, invece, molto bene la barriera;

Le molecole con elevata carica elettrica sono rallentate.

La barriera emato-encefalica può essere annullata o ridotta dalle seguenti cause: