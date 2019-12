In anatomia, prossimale e distale sono due termini dal significato opposto. Prossimale vuol dire “più vicino al centro del corpo” o “più vicino al punto d'origine”. Riferito al femore, per esempio, indica la porzione di quest'osso più vicina al tronco . Distale, invece, significa “più lontano dal centro del corpo” o “più distante dal punto d'origine”. Riferito (sempre al femore), per esempio, indica la porzione di quest'osso più lontana dal tronco (e più vicina all' articolazione del ginocchio ).

I muscoli del corpo umano presentano due estremità: una chiamata iniziale o prossimale e una denominata terminale o distale . In corrispondenza di ciascuna estremità, c'è un tendine . Un tendine è una formazione di tessuto connettivo fibroso, che connette un muscolo a un elemento osseo. Quindi, i muscoli trovano inserzione sullo scheletro per mezzo dei tendini . I testi e gli esperti di anatomia hanno la tendenza a identificare l'estremità iniziale e l'estremità terminale di un muscolo con il tendine presente su ciascuna di queste estremità.

I muscoli della coscia sono gli elementi muscolari che attraversano la sezione anatomica occupata dal femore , ossia l'osso costituente la coscia. Per semplificarne lo studio, gli anatomisti suddividono i muscoli della coscia in due gruppi: i muscoli della coscia del compartimento anteriore, i muscoli della coscia del compartimento mediale e i muscoli della coscia del compartimento posteriore. I muscoli della coscia consentono, principalmente, flessione dell' anca , l'estensione della gamba, il movimento di adduzione degli arti inferiori e l'estensione dell'anca.

Definizione di muscoli della coscia

I muscoli della coscia sono i muscoli le cui fibre prendono posto, totalmente o solo in parte, nella sezione anatomo-scheletrica costituita dal femore; il femore è l'osso della coscia.

Il fatto che i suddetti muscoli risiedano nella sezione anatomo-scheletrica costituita dal femore non implica, necessariamente, un loro legame con l'osso in questione; in altre parole, nella coscia ci sono muscoli o parti di essi, che non interagiscono in alcun modo con il femore.

BREVE DEFINIZIONE DI COSCIA

La coscia è la regione anatomica del corpo umano compresa tra la pelvi, in posizione prossimale, e la gamba, in posizione distale.

Al confine tra pelvi e coscia, c'è un'articolazione molto importante del corpo umano: l'articolazione dell'anca. Al confine tra coscia e gamba, invece, c'è l'articolazione del ginocchio, anch'essa molto importante e risultante dall'interazione tra tibia (una delle due ossa della gamba) e femore.

BREVE RICHIAMO ANATOMICO DELLA COSCIA

Per capire la disposizione dei muscoli della coscia, è fondamentale richiamare all'attenzione dei lettori alcune caratteristiche anatomiche del femore.

Il femore è, nell'essere umano, l'osso pari che compone lo scheletro della coscia. Appartiene alla categoria delle ossa lunghe e prende parte alla formazione di due importanti articolazioni: l'articolazione dell'anca (femore-osso iliaco) e l'articolazione del ginocchio (femore-tibia).

Come tutte le ossa lunghe, il femore è suddivisibile in tre porzioni principali: l'estremità prossimale (o epifisi prossimale), il corpo (o diafisi) e l'estremità distale (o epifisi distale).

L'estremità prossimale del femore è la porzione ossea situata più vicino alla pelvi e coinvolta nella costituzione dell'articolazione dell'anca. Nell'estremità prossimale, sono presenti almeno 6 regioni di una certa rilevanza anatomica: la testa, il collo, il grande trocantere, il piccolo trocantere, la linea intertrocanterica anteriore e la cresta trocanterica posteriore.

Il corpo è la porzione centrale del femore, compresa tra l'estremità prossimale e l'estremità distale. Simile a una clessidra, il corpo del femore possiede una cresta ossea, chiamata linea aspra, che si rende protagonista di una doppia biforcazione, una superiore e una inferiore. La biforcazione superiore dà origine alla cosiddetta linea pettinea e alla cosiddetta tuberosità glutea. La biforcazione inferiore, invece, porta alla formazione della cosiddetta linea sopracondilare laterale e della cosiddetta linea sopracondilare mediale. La linea sopracondilare mediale termina il suo percorso con una protuberanza, nota come tubercolo adduttore.

L'estremità distale del femore è la porzione ossea posta più vicino alla gamba e coinvolta nell'articolazione del ginocchio. Procedendo dall'alto verso il basso, le regioni anatomicamente rilevanti dell'estremità distale del femore sono: il condilo mediale, il condilo laterale, l'epicondilo mediale, l'epicondilo laterale, la fossa intercondilare, la faccia per l'aggancio del legamento crociato anteriore e la faccia per l'aggancio del legamento crociato posteriore.

Dal punto di vista funzionale, il femore è un osso fondamentale per l'equa ripartizione delle forze e del peso corporeo sull'arto inferiore e per la locomozione (i muscoli che aggancia e le articolazioni a cui prende parte sono essenziali per camminare, correre e saltare).