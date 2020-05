Generalità La milza è un organo impari di forma ovoidale, situato nella parte sinistra dell'addome, sotto il diaframma, in prossimità dello stomaco e del pancreas. Shutterstock Il suo compito è di produrre globuli bianchi, ripulire il sangue dai globuli rossi invecchiati e controllare la presenza di agenti patogeni e particelle estranee.

Pur essendo dotata di molteplici funzioni, molte delle quali svelate in epoca recente, la milza non è un organo indispensabile alla vita; nonostante ciò attualmente non si considera più valido il dogma per cui, in caso di asportazione, altri organi o apparati (fegato e midollo osseo in primis) possano sopperire completamente alle sue funzioni.

Cos'è Milza: Cos’è La milza è un organo impari dell'addome, simile a un grande linfonodo, che agisce principalmente da filtro del sangue.

La milza è un organo linfoide appartenente al sistema immunitario.

Funzione A Cosa Serve la Milza: la Funzione La milza ricopre numerose funzioni; ecco quali sono: Maturazione dei globuli rossi : nella milza si completa la maturazione e il modellamento dei reticolociti (globuli rossi di recente formazione).

: nella milza si completa la maturazione e il modellamento dei reticolociti (globuli rossi di recente formazione). Funzione ematopoieitica (sintesi delle cellule ematiche, tipica della vita fetale, può riattivarsi anche nell'adulto in caso di emergenza, per esempio dopo abbondanti emorragie).

(sintesi delle cellule ematiche, tipica della vita fetale, può riattivarsi anche nell'adulto in caso di emergenza, per esempio dopo abbondanti emorragie). I macrofagipresenti nella milza rimuovono dal circolo sanguigno i globuli rossi invecchiati o malfunzionanti; questa funzione, sia quantitativa che qualitativa, è chiamata emocateresi ed è estesa anche ai linfociti e alle piastrine.

ed è estesa anche ai linfociti e alle piastrine. Funzione linfopoieitca (rivolta alla produzione di globuli bianchi), ed anticorpopoietica (sintesi di anticorpi IgM e IgG2). La milza ha quindi un ruolo immunitario di primordine e contribuisce ad accrescere le difese dell'organismo.

(rivolta alla produzione di globuli bianchi), ed anticorpopoietica (sintesi di anticorpi IgM e IgG2). La milza ha quindi un ruolo immunitario di primordine e contribuisce ad accrescere le difese dell'organismo. Sintesi di opsonine (macromolecole che facilitano l'attività macrofagica"etichettando" e segnalando come dannose determinate sostanze estranee, altrimenti difficilmente riconoscibili dal sistema immunitario).

(macromolecole che facilitano l'attività macrofagica"etichettando" e segnalando come dannose determinate sostanze estranee, altrimenti difficilmente riconoscibili dal sistema immunitario). Funge da "serbatoio" di sangue, al quale l'organismo può attingere in caso di necessità. Questa funzione diventa importante solo in condizioni patologiche (splenomegalia). Nella milza vengono depositati anche il ferro, le piastrine ed alcune popolazioni linfocitarie. La milza si può considerare come un grosso filtro che, al contrario di quello renale (abile nel setacciare ioni e molecole di piccole dimensioni), provvede ad eliminare le cellule e le macromolecole dannose o presenti in eccesso.