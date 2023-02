Metabolismo aerobico nello sport: cosa si intende, come funziona e come si attiva

In un vasta gamma d'intensità lavorative, il consumo di ossigeno ( VO2 ), raggiunto da 3 a 5 minuti dopo l'inizio del lavoro (nella persona allenata), è una funzione crescente dell'intensità del lavoro stesso. In queste condizioni, il lavoro può essere continuato per periodi abbastanza lunghi (> 10 minuti) senza ulteriore significativo aumento di VO2.

In un certo senso, questo termine di per sé è fuorviante, in quanto l'ossigeno non partecipa direttamente alla sintesi di ATP ; tuttavia è proprio la disponibilità di ossigeno, alla fine della catena respiratoria, a determinare la capacità individuale di sostenere un elevato metabolismo aerobico.

In condizioni di stato stazionario non esistono differenze tra un soggetto allenato e uno non allenato. La differenza sta nella velocità di adeguamento del VO2 allo stato stazionario (VO2S), che è nettamente superiore nel soggetto allenato .

Per tutto il tempo in cui il consumo di ossigeno rimane inferiore al valore dello stato stazionario, l'energia viene fornita da un sistema anaerobico ; in un certo senso è come se il sistema aerobico contraesse un debito in quanto l'energia viene fornita da un altro sistema esoergonico.

Altra unità di energia e di lavoro ancora molto usata è la caloria (cal) , equivalente alla quantità di energia immagazzinata in 1 g di acqua, in seguito all'aumento di temperatura di 1°C (da 14,5 a 15,5); 1000 cal = 1kcal .

Molto usato fino a poco tempo fa era il cosiddetto sistema metrico, in cui l'unità di forza è il chilogrammo peso ( kgp ): la forza capace di imprimere ad 1 kg un'accelerazione eguale a quella della gravità terrestre (9,81 m*s -1 ) . Di conseguenza, l'unità di lavoro e potenza nel sistema tecnico sono il kgpm (chilogrammetro) e il kgpm * s -1 (chilogrammetro per secondo) eguali rispettivamente a 9,81 J e 9,81 W. Si noti che sulla Terra l'accelerazione di gravità è costante: ogni corpo subisce la stessa accelerazione g = 9,81 m * s -1 , indipendente dalla sua massa.

Questa relazione non è valida per esercizi d'intensità >90% del VO2max (il tempo diverrebbe infatti negativo per VO2S › 0,94 VO2max) ed è indipendente dal valore assoluto di VO2max, purché il soggetto sia in buone condizioni di allenamento.

Come abbiamo detto, la massima potenza aerobica può essere espressa in valore assoluto (L/min) o relativo al peso corporeo (mL/kg/min).

Massima potenza aerobica nell'atleta

Il limite massimo di VO2 max sembra situarsi attorno ai 90 mL/kg/min; gli atleti caratterizzati dai più elevati valori sono i fondisti, indipendentemente dalle specialità praticata (sci, corsa o ciclismo).

Comunque, indipendentemente dalla disciplina praticata, il valore di VO2 max, espresso per unità di peso corporeo, appare sensibilmente più elevato nell'atleta in generale che nel soggetto sedentario.

Una differenza sensibile si ha tra i valori riscontrati tra atleti praticanti specializzazioni diverse. Ad esempio il VO2 max dei maratoneti, espresso in valori assoluti, è inferiore a quello dei canottieri, che mediamente sono caratterizzati da una massa corporea maggiore.

I canottieri non utilizzano l'energia per trasportare il loro corpo, che è sostenuto dall'acqua tramite l'attrezzo sportivo, quindi non devono compiere alcun lavoro contro la gravità (il peso corporeo non entra in gioco come fattore limitante la prestazione).

Il podista, invece, poiché compie quasi tutto il lavoro contro la gravità, necessita di un'elevata prestazione energetica per kg di peso corporeo e non necessariamente presenta valori assoluti elevati.

Il ciclista si trova in una situazione intermedia a seconda che il percorso si svolga in pianura o in salita.