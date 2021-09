Metabolismo del Calcio: Fattori Coinvolti, Funzioni, Ripartizione

Funzioni del Calcio

Il calcio è un minerale importantissimo per il nostro organismo, essenziale per la buona salute di ossa e denti, ma anche per il controllo di numerose attività cellulari ed extra-cellulari:

Funzioni Metaboliche del Calcio Extracellulari Intracellulari Mineralizzazione ossea Coagulazione Eccitabilità neuromuscolare Attivazione neuronale Contrazione muscolare Secrezione ormoni Secondo messaggero per ormoni e fattori di crescita Regolazione trascrizione genica ed attività metaboliche

Considerato il ruolo biologico di primo piano di questo minerale, non sorprende che il metabolismo del calcio sia soggetto ad un controllo piuttosto complesso, finemente regolato da sostanze ormonali e non.

Scopo primario dell'omeostasi calcica è quello di mantenere costanti le concentrazioni ematiche di calcio.