I linfonodi inguinali sono i linfonodi della coscia che occupano la regione anatomica nota come inguine.

Situati al di sotto del legamento inguinale, sono suddivisibili in due gruppi: il gruppo dei linfonodi inguinali superficiali e il gruppo dei linfonodi inguinali profondi.

I linfonodi inguinali superficiali risiedono poco sotto la cute e sono in tutto una decina; i linfonodi inguinali profondi, invece, risiedono molto al di sotto della pelle, in una struttura nota come triangolo femorale, e possono variare tra le 3 e le 5 unità.

Il linfonodi inguinali superficiali ricevono la linfa proveniente da: genitali, basso addome, bassa schiena, ano, perineo, natiche, cosce e gambe; quindi, la scaricano nei linfonodi inguinali profondi, i quali comunicano, innanzitutto, con i linfonodi iliaci esterni.

L'ingrossamento dei linfonodi inguinali può indicare la presenza di un'infezione, un tumore, una malattia sistemica o l'effetto avverso di un trattamento farmacologico.