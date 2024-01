Leptina, obesità e resistenza insulinica

In questo breve articolo parleremo della correlazione tra leptina, obesità e insulino-resistenza. Più nel dettaglio, riporteremo uno studio osservazionale pubblicato su "Cureus - Journal of Medical Science" nel 2020, intitolato "Association of Leptin With Obesity and Insulin Resistance" (Ratan Kumar, Kheraj Mal, Muhammad Khalid Razaq, Mansoor Magsi, Muhammad Khizar Memon, Sidra Memon, Maham Noor Afroz, Humza F Siddiqui, and Amber Rizwan). Shutterstock

Introduzione La leptina è un ormone secreto principalmente dal tessuto adiposo che, agendo sull'ipotalamo, ha la funzione di regolare il bilancio energetico. Si ritiene, quindi, che possa svolgere un ruolo nello sviluppo dell'obesità e della resistenza insulinica. L'obesità è un fenomeno complesso, in cui si verifica la deposizione di quantità eccessive di grasso. Aumenta il rischio di malattie cardiovascolari, ictus, osteoartrite, diabete e disfunzioni riproduttive. Negli ultimi 30 anni, la prevalenza dell'obesità è aumentata costantemente a livello globale. La maggior parte delle persone obese, tuttavia, non mostra bassi livelli di leptina; al contrario, come hanno dimostrato Izquierdo AG et al. si osservano elevati livelli sierici di leptina; questo spiegherebbe il meccanismo della resistenza alla leptina o resistenza leptinica. Questa resistenza porta alla mancata soppressione della fame e all'aumento dell'assunzione di cibo, che alla fine promuove l'obesità. Gli individui obesi hanno anche maggiori probabilità di sviluppare resistenza insulinica e di avere elevati livelli di colesterolo, che possono portare allo sviluppo di numerose malattie croniche. Obesità, resistenza alla leptina e resistenza insulinica sono quindi correlate. Gli studi suggeriscono che l'iperinsulinemia può essere una potenziale causa di resistenza alla leptina e, quindi, di obesità, portando infine alla sindrome metabolica. Sebbene siano state condotte ricerche globali sull'associazione tra leptina, obesità e resistenza all'insulina, per quanto ne sappiamo, non sono ancora disponibili dati certi.

Metodi Lo studio si è svolto in un ospedale pakistano, nel periodo gennaio-aprile 2020, e si è basato sull'osservazione e sull'analisi di uno specifico campione di ricerca - che descriveremo sotto –in relazione con un gruppo di controllo. L'analisi si è svolta nel seguente ordine: Somministrazione e raccolta di questionari auto compilati, per la costruzione anagrafica (età, indice di massa corporea, sesso e storia di tabagismo); Prelievo sanguigno e invio al laboratorio, per la misurazione di: o livelli di colesterolo ;

; o valutazione della resistenza insulinica (IR);

(IR); o misurazione dei livelli di leptina. I livelli sierici di leptina sono stati misurati utilizzando un dosaggio radioimmunologico (RIA), che prevede un intervallo normale id 2,5-21,8 ng/ml.

Breve descrizione del campione di studio I partecipanti, sia del campione di ricerca che del gruppo di controllo, hanno aderito compilando un consenso informato. Il campione di studio era costituito da 92 partecipanti, aventi le seguenti caratteristiche: indice di massa corporea (BMI) > 25 ;

; senza comorbilità (come ipertensione, diabete o precedente storia di problemi cardiovascolari). Il gruppo di controllo era costituito da 92 partecipanti, aventi le seguenti caratteristiche: indice di massa corporea (BMI) < 25 ;

; nessuna storia di malattia cronica.

Procedure di analisi statistica utilizzate L'analisi statistica è stata eseguita utilizzando SPSS, v. 23.0 (IBM Corporation, Armonk, NY). Le variabili casuali continue , tra cui età, IR, indice di massa corporea, livelli di colesterolo e livelli di leptina sono state analizzate tramite statistiche descrittive , e sono state presentate come medie e DS ;

, tra cui età, IR, indice di massa corporea, livelli di colesterolo e livelli di leptina sono state analizzate tramite , e sono state presentate come e ; Le variabili categoriche, come la storia di tabagismo, sono state presentate come percentuali e frequenze. Sono stati applicati in modo appropriato il T-test e il Chi-square. Il p-value < 0,05 significava che la differenza tra i gruppi è significativa e veniva esclusa l'ipotesi di non significatività.

Principali risultati dello studio Rispetto al gruppo di controllo (BMI <25), nei pazienti in sovrappeso (BMI<25), erano più elevati tutti e tre i parametri analizzati: livelli sierici di leptina: 51,24 ± 18,12 vs 9,10 ± 2,99: valore p, < 0,0001;

livelli sierici di colesterolo: 198,2 ± 32,1 vs 151,2 ± 21,2, valore p < 0,0001;

resistenza all'insulina: 7,9 ± 2,1 vs 6,3 ± 1,9, valore p < 0,0001. Tabelle di riferimento Nella tabella 1 riassumiamo il dettaglio dei valori rispettivamente elaborati. Tabella 1 Confronto tra pazienti in sovrappeso e non in sovrappeso Caratteristiche (media ± DS) BMI superiore a 25 kg/m2 BMI inferiore a 25 kg/m2 p-value Età (anni) 49 ± 12 47 ± 11 Non significativo Genere Maschio 35 (38.0%) 47 (51.0%) Non significativo Femmina 57 (62.0%) 45 (49.0%) Indice di Massa Corporea (kg/m2) 28.2 ± 3.1 21.1 ± 1.5 < 0.0001 Resistenza Insulinca (mU/L) 7.9 ± 2.1 6.3 ± 1.9 < 0.0001 Livelli di Colesterolo (mU/L) 198.2 ± 32.1 151.2 ± 21.2 < 0.0001 Tabagismo (%) 32 (34.7%) 26 (28.2%) Leptina Totale (ng/mL) 51.24 ± 18.12 9.10 ± 2.99 < 0.0001 Nella tabella 2 riportiamo il dettaglio dei valori di leptina, superiori al livello normale nel 52,2% dei pazienti obesi, rispetto al 13,1% dei pazienti non obesi. L'odds ratio era 7,7 (3,49-15,11, IC 95%). Tabella 2 Livelli di leptina nei pazienti obesi rispetto a quelli non obesi CI, intervallo di confidenza; OR, rapporto di probabilità. Leptina (ng/mL) Pazienti in sovrappeso (n = 92) Pazienti non in sovrappeso (n = 92) 95% CI OR Livello normale (< 21,8 ng/mL) 44 (47.8%) 80 (86.9%) 3.49-15.11 7.27 Livello aumentato (> a 21,8 ng/mL) 48 (52.2%) 12 (13.1%)

Discussione Il sovrappeso patologico e la IR sono le componenti primarie della sindrome metabolica e i principali fattori di rischio modificabili per le malattie cardiovascolari. La correlazione positiva tra obesità e resistenza insulinica è ben documentata. Tuttavia, sono accomunate anche da un ulteriore aspetto, l'iperleptinemia (eccessiva secrezione di leptina). Gli studi hanno osservato che l'obesità causa alti livelli di leptina, la quale agisce da citochina proinfiammatoria e aggrava il processo di IR. Questo studio ha dimostrato che i pazienti in sovrappeso (51,24 ± 18,12) hanno livelli significativamente più alti di leptina rispetto ai pazienti non obesi (9,10 ± 2,99), con valore p < 0,0001. Peraltro, oltre 50% dei pazienti in sovrappeso aveva livelli di leptina maggiori di 21,8 ng/ml, contro solo il 13,1% dei non obesi. Minocci et al. hanno riportato risultati simili, secondo i quali un aumento del BMI era associato ad un aumento dei livelli di leptina. Questi livelli erano direttamente proporzionali al grasso sottocutaneo ed inversamente proporzionali all'indice di grasso addominale e/o al rapporto vita-fianchi. Ciò potrebbe spiegare perché i livelli di leptina erano più alti nelle donne rispetto agli uomini – i quali tendono ad accumulare più grasso viscerale. Questo dimorfismo sessuale è stato riscontrato anche in un altro studio, condotto da Couillard e co., nel quale si è dimostrato che alti livelli di leptina sono associati all'ipertrofia (aumento dimensioni, per super-stoccaggio di grassi) delle cellule adipose, maggiore nelle femmine rispetto ai maschi, che invece tendono più all'iperplasia (aumento del numero, per differenziazione). Poiché la leptina riduce l'appetito e, indirettamente, il peso corporeo, la paradossale coesistenza di obesità e iperleptinemia suggerisce una condizione detta "resistenza alla leptina". Questa può essere dovuta: a un difetto del meccanismo intracellulare ;

del ; a una compromissione del suo trasporto attraverso la barriera ematoencefalica. Sono state studiate diverse possibili cause di resistenza alla leptina nei modelli animali, tra i quali: il gene correlato alla massa grassa e all'obesità;

l'estradiolo (E2);

il recettore γ attivato dal proliferatore del perossisoma;

le vie di segnalazione della leptina nell'ipotalamo. D'altra parte, la carenza congenita di leptina è associata a iperfagia e obesità a esordio precoce. Ciò va di pari passo con la fisiologia di base della leptina e dei suoi effetti sull'ipotalamo, come ormone antiobesità. La resistenza insulinica è definita come: incapacità di una quantità nota di ormone insulina di impartire i suoi effetti ai tessuti bersaglio, come invece avverrebbe nella popolazione sana. In questo studio è stato portato alla luce che l'IR era 7,9 ± 2,1 nei pazienti obesi, un valore molto superiore a 6,3 ± 1,9 dei pazienti non obesi. Si ritiene che la fisiopatologia alla base dell'insulino resistenza indotta dall'obesità e del diabete mellito di tipo 2 (DM2) sia da ricercare nll'infiammazione sistemica. Le citochine proinfiammatorie come l'interleuchina 1 beta (IL-1β) sono implicate nell'IR, attraverso l'attivazione del dominio pirinico della famiglia NLR contenente 3 inflammasomi (NLRP3). Anche la leptina sembra avere un ruolo nell'infiammazione. Livelli elevati di leptina sono positivamente associati a: marcatori sistemici di infiammazione: come l' amiloide sierica A (SAA), la proteina C-reattiva (CRP) e l' osteopontina ;

(SAA), la (CRP) e l' ; marcatori di ossidazione sistemica: come le sostanze reattive dell'acido tiobarbiturico (TBARS). Questa osservazione è stata ulteriormente dimostrata da un altro studio, in cui Uslu e co. hanno arruolato 85 pazienti DM2 e hanno riscontrato un aumento del livello di leptina (una adipocitochina proinfiammatoria) e una diminuzione del livello di adiponectina (una citochina antinfiammatoria). L'autore ha anche suggerito l'applicazione del rapporto leptina/adiponectina come fattore di rischio CVD nei pazienti DM2. Tuttavia, possiamo notare alcune limitazioni di questo studio: Trattandosi di uno studio caso-controllo, non è possibile stabilire alcuna associazione certa ;

; Poiché lo studio è stato condotto in un unico centro, la diversità del campione è piuttosto ridotta. La leptina è un marcatore importante e può svolgere un ruolo nell'obesità, nelle malattie cardiovascolari, nell'infiammazione, nella resistenza all'insulina e nel diabete mellito di tipo 2. È importante che i livelli di leptina siano periodicamente monitorati nei pazienti ad alto rischio, e che vengano effettuati i giusti interventi per ridurne i livelli circolanti.

Conclusioni In questo studio, alti livelli di leptina erano associati ad un aumento del BMI e della resistenza all'insulina. La leptina può essere considerato un fattore tipico dell'obesità, trattandosi di un importante soppressore dell'appetito, sebbene fino ad oggi non sia stata sviluppata alcuna terapia efficace per l'obesità basata su questo ormone. Il ruolo della leptina nell'obesità e nella resistenza all'insulina, e l'efficacia della sua modulazione nella gestione dell'obesità, sono oggetto di numerosi studi. I medici dovrebbero essere incoraggiati a includere i livelli di leptina nella gestione dell'obesità e di altre sindromi metaboliche.

