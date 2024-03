Labbra: come sono fatte? Anatomia e funzioni

Morbide, mobili e flessibili, le labbra giocano un ruolo chiave nell'assunzione del cibo e nell' articolazione di suoni e parole; agiscono anche come organo tattile, contribuiscono alla mimica facciale e rappresentano una zona erogena molto importante.

L'afflusso di sangue ossigenato alle labbra spetta a due branche dell' arteria facciale : la branca nota come arteria labiale superiore e la branca nota come arteria labiale inferiore . Si ricorda che l'arteria facciale è una delle sei diramazioni dell' arteria carotidea esterna .

Similmente alla mucosa interna del labbro superiore, anche la mucosa interna del labbro inferiore presenta una striscia di tessuto mucoso che la collega, centralmente, al centro della gengiva, in questo caso, inferiore. Tale striscia di tessuto mucoso prende il nome anatomico di frenulo labiale inferiore .

Come la porzione cutanea del labbro superiore, la porzione di cute del labbro inferiore termina laddove si staglia il bordo del vermiglio del labbro inferiore . Il bordo del vermiglio del labbro inferiore è leggermente curvo. Dal bordo del vermiglio del labbro inferiore a dove ha inizio la mucosa interna del labbro inferiore, si estende la cosiddetta zona del vermiglio del labbro inferiore .

La porzione cutanea del labbro inferiore comprende quell'area anatomica situata superiormente al cosiddetto solco mento-labiale . Il solco mento-labiale è la caratteristica fessura, riconoscibile poco più in alto del mento, che funge da linea di confine tra quest'ultimo e il labbro inferiore.

La porzione di cute del labbro superiore termina in corrispondenza del bordo del vermiglio del labbro superiore . Quest'ultimo ha una caratteristica forma ad arco ed è per questo motivo che prende il nome di arco di Cupido .

La porzione cutanea del labbro superiore comprende quell'area anatomica situata sotto il naso, in cui è riconoscibile un solco verticale che sembra continuare il setto nasale . Gli anatomisti identificano tale solco verticale con il nome di solco mediano o filtro e le due creste laterali, che lo delimitano, con il termine di colonne del filtro .

Il labbro superiore è il margine esterno della bocca che ricopre l'arcata dentaria superiore e le gengive superiori; comincia appena sotto il naso . Il labbro inferiore, invece, è il margine esterno della bocca che ricopre l'arcata dentaria inferiore e le gengive inferiori; è in continuità con il mento.

Gli anatomisti distinguono le due labbra in labbro superiore e labbro inferiore .

Funzioni

Le labbra hanno svariate funzioni; infatti:

Servono all'assunzione di cibo e all'articolazione dei suoni e della parola;

Possono fungere da organo tattile;

Contribuiscono alla mimica facciale;

Rappresentano una zona erogena molto importante.

Labbra e alimentazione

Le labbra hanno un ruolo chiave all'interno del processo di alimentazione; infatti, permettono all'essere umano di introdurre i cibi solidi e le bevande nel cavo orale, e di evitarne la fuoriuscita, attraverso una loro chiusura ermetica durante lo svolgimento della masticazione.

Inoltre, rendono possibile l'eliminazione di oggetti indesiderati, che possono ritrovarsi in quanto ingerito.

In età neonatale, le labbra sono fondamentali per poter succhiare il latte.

Labbra e articolazione della parole e dei suoni

Nel processo di articolazione delle parole, le labbra consentono all'essere umano di emettere, principalmente, i suoni delle consonanti labiali, bilabiali e labiodentali.

Inoltre, permettono il cosiddetto arrotondamento delle vocali. In fonetica, l'arrotondamento delle vocali fa riferimento alla forma più o meno rotonda presa dalle labbra, al momento dell'articolazione di una vocale.

Le labbra, poi, sono fondamentali per l'emissione di suoni attraverso gli strumenti a fiato (tromba, trombone, clarinetto, flauto, sassofono ecc.).

Labbra come organi tattili

L'elevato numero di terminazioni nervose presenti sulle labbra rendono quest'ultime degli organi tattili particolarmente sensibili alle sensazioni di caldo e freddo.

Grazie alla loro sensibilità, le labbra rappresentano un mezzo con cui i bambini piccoli fanno conoscenza con oggetti a loro ancora sconosciuti.

Labbra e mimica facciale

Le labbra permettono l'espressione di sentimenti, stati d'animo ecc. contribuendo alla mimica facciale. Si pensi, per esempio, al sorriso o alla risata, che esprimono uno stato di felicità o di buon umore.

Labbra come zone erogene

Grazie ancora una volta al loro elevato numero di terminazioni nervose, le labbra sono una zona anatomica del corpo umano la cui stimolazione esterna è associata all'eccitazione e al piacere sessuale (zona erogena).

Con le labbra si danno i baci e ci si scambia molti altri gesti d'intimità. Le labbra, quindi, sono elementi fondamentali alla vita di relazione dell'essere umano.