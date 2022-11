Ipossia e anossia: cause, sintomi e come riconoscerle

In un articolo del New York Times (20 aprile 2020), il medico del pronto soccorso Richard Levitan riferisce: "La stragrande maggioranza dei pazienti con polmonite da Covid che ho osservato mostrava saturazioni di ossigeno notevolmente basse, apparentemente incompatibili con la vita... ma i pazienti sembravano del tutto asintomatici ".

I medici segnalano casi di ipossia silente in pazienti affetti da COVID-19 anche che non hanno manifestato alterazioni del respiro o tosse .

Le anossie possono inoltre essere divise in classi, in base alla causa determinante; vediamole.

Quando non trattate, anche le ipossibe meno gravi possono evolvere in anossia cerebrale.

L' anossia acuta , successiva ad arresto cardiaco , anche protratta per 3-4 minuti , in genere non provoca la morte del Sistema Nervoso Centrale , e può considerarsi reversibile (restitutio ad integrum).

Chi esegue "l'allenamento in alta quota" per stimolare la sintesi di eritropoietina (EPO), inoltre, dovrebbe allenarsi a livello del mare e dormire invece in altitudine .

Non tutte le persone hanno la stessa capacità di acclimatarsi . Alcune rispondono bene, altre sono più lente, alcune non si adattano affatto alle altitudini maggiori.

Ciò comporta un'anossia complicata dagli effetti dell'iperventilazione cui essa si accompagna, cioè una alcalosi che sposta la curva di dissociazione emoglobinica verso sinistra, in parte compensata dalla liberazione in circolo di 2,3-DPG .

Disbarismo o Malattia dei Cassoni

L'aumento di pressione ambientale a cui sono sottoposti tutti coloro che lavorano in immersione e respirano mediante autorespiratore, ha la caratteristica, in accordo con la legge di Henry, di a umentare la quantità di azoto presente in circolo, localizzandosi nelle articolazioni, nell'adipe ma soprattutto in particolari strutture del SNC .

Una rapida risalita dalla profondità causa una transizione di stato dell'azoto da liquido a gassoso, in strutture cha solente non sono caratterizzate da circoli collaterali o anastomotici. Per questo motivo, è molto importante immergersi con la giusta miscela di gas in base alla profondità, rispettare la "curva di immersione" e praticare, anche in questo caso, un breve periodo di decompressione negli ultimi metri di risalita.

La presenza di bolle in circolo, in accordo con la legge di La Place, può causare pertanto occlusioni (embolia) e conseguente ischemia (morte del tessuto) in regioni vitali come il cervello. - detta malattia da decompressione (MDD).

Le lesioni da MDD oscillano da trascurabili a molto gravi, o addirittura mortali - a seconda della gravità del danno tessutale.

I sintomi possono essere vari; da semplici dolori articolari a parestesie o vere e proprie paralisi - causate ovviamente dall'interessamento del cervello - fino a complicazioni polmonari ecc.

Un quadro simile si presenta anche nei soggetti che si immergono ripetutamente in apnea e non trascorrono sufficiente tempo in superficie, rispetto invece al tempo di permanenza in profondità. Tale situazione, diffusa prevalentemente nella popolazione dei pescatori-cacciatori subacquei, è nota in gergo come "taravana" (nome attribuitole dai pescatori di perle).

Si tratta di una condizione ancora oggetto di numerosi studi, perché difficile da analizzare. I sintomi sono prevalentemente legati all'interessamento del SNC, dove si localizzano anche gli eventuali danni legati alla privazione di ossigeno. A quanto pare tuttavia, in apnea esiste una più certa percentuale di eventi con sintomatologia nervosa che, però, non evidenzia danni permanenti.

Forse anche per questo motivo molti reputano che il Taravana possa essere generalmente "meno grave" rispetto alla MDD; tuttavia, con l'aumento delle prestazioni apneistiche - ci sono sempre più cacciatori subacquei che lavorano oltre i -40 metri - sono aumentati significativamente anche i casi di lesioni gravi da Taravana.

Per evitare questo inconveniente, è essenziale rispettare sempre recuperi di superficie "almeno" del 300% rispetto ai tempi dell'apnea appena svolta. Inoltre, i tuffi profondi dovrebbe essere limitati nelle 24h; la loro quantità è ovviamente inversamente proporzionale alla batimetrica raggiunta.

Il principale fattore predisponente di MDD - e anche di Taravana - è il cosiddetto forame ovalare pervio, cioè un'anomalia cardiaca che consiste nella presenza di un tunnel tra i due atri (mettendoli in comunicazione).

La formazione di bolle di azoto in circolo, infatti, interessa solitamente il circolo di destra. Questo, pompato dal ventricolo di destra, giungerebbe poi ai polmoni; in questo passaggio, gran parte delle bolle d'azoto viene riassorbita. Da lì, il sangue tornerebbe al cuore di sinistra, per essere pompato al SNC. Quando tuttavia il sangue del circolo dx, statisticamente più interessato dalla formazione di bolle di azoto, passa direttamente al circolo di sx, aumentano le probabilità che una di queste condensazioni raggiunga direttamente il SNC.

Il forame ovalare pervio dovrebbe precludere le immersioni con autorespiratore e le battute di pesca profonda. A tal proposito possiamo fare due considerazioni: la prima è che, fortunatamente, è operabile (non si tratta di un intervento particolarmente complesso). La seconda è che, purtroppo, la sua diagnosi può essere considerata certa solo grazie a un'indagine chiamata ecografia transesofagea con mezzo di contrasto.

Si tratta di un accertamento piuttosto difficile da attuare e particolarmente disagevole per il paziente; questo perché dev'essere svolto senza anestesia e prevede l'esecuzione di manovre di Valsalva, che il paziente deve eseguire immediatamente dopo le infusioni di mezzo di contrasto, e con la sonda dell'ecografo colocata nell'esofago - lo stimolo del vomito è molto forte.

Poiché questa strategia diagnostica, pur non essendo eccessivamente pericolosa, non è nemmeno esente da rischi, ed è sicuramente molto fastidiosa, quasi nessun subacqueo o pescasub la esegue a scopo preventivo. In genere, viene suggerita a posteriori di un evento di MDD o Taravana - ma chiunque intenda praticare immersioni sportive impegnative dovrebbe considerarlo seriamente.

I fattori di rischio modificabili sia di MDD che di Taravana sono: stato di idratazione, affaticamento generale, condizione fisica globale e, per gli apneisti, l'intensità delle apnee.

Il fenomeno del disbarismo interessa anche i piloti di caccia in decolli forzati, per gli stessi fenomeni, ma a livelli barometrici diversi.