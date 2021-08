Fibre Muscolari: Classificazione e Caratteristiche

Queste sono normalmente quiescenti ma possono essere attivate dall'esercizio o da patologie per fornire mionuclei aggiuntivi necessari alla crescita o alla riparazione muscolare.

Tra la membrana basale e il sarcolemma delle fibre muscolari si trova un gruppo di cellule staminali muscolari note come cellule miosatellite .

Complessivamente, un singolo muscolo come ad es. il bicipite brachiale , sono contenute circa 253.000 fibre muscolari.

Quindi, all'interno di ogni muscolo si riconoscono diversi tipi di fibre, classificabili in base a diversi criteri come il metabolismo energetico , la velocità di contrazione, la resistenza alla fatica , il colore ecc.

I fisiologi che si occupano di muscoli , ci dicono che le varie fibre differiscono tra loro, non solo dal punto di vista anatomico, ma anche per alcune precise caratteristiche fisiologiche .

"Citologicamente" parlando, le fibrocellule sono il risultato di un processo chiamato miogenesi , ovvero la fusione di più mioblasti – azione dipendente da proteine ​​muscolo-specifiche note come fusogeni, myomaker o myomerger. Ecco perché le miocellule appaiono come lunghe cellule cilindriche e polinucletate (che contengono numerosi mionuclei – tra l'altro ben visibili superficialmente al microscopio).

Grazie a queste unità cilindriche, l' energia chimica liberata dalle reazioni metaboliche si trasforma in energia meccanica ; inserendosi per mezzo dei tendini e agendo sulle leve ossee , il muscolo genera movimento.

Per fibre muscolari o fibrocellule o miocellule o miociti si intendono le unità morfologiche che compongono i fascicoli (organizzazione di più cellule specifiche ) del muscolo scheletrico .

Tuttavia, le cellule muscolari non possono dividersi per produrre nuove cellule e, di conseguenza, il loro numero tende a diminuire con l'età .

Le fibre muscolari crescono quando vengono stimolate e si rimpiccioliscono quando non vengono utilizzate.

Classificazione

Tipi di fibre muscolari

La classificazione delle fibre muscolari è tutt'altro che semplice.

In linea di massima possiamo distinguere due tipi di fibra muscolare: il tipo I, a contrazione lenta, e il tipo II, che invece è veloce.

Il tipo II si può ulteriormente suddividere in due: tipo IIa (ossidativo) e tipo IIx (glicolitico), che danno origine a tre tipi di fibre .

Queste fibre hanno proprietà metaboliche, contrattili e motorie relativamente distinte – riassunte nella tabella sottostante.

IMPORTANTE! Le varie proprietà, sebbene dipendano in parte dalle caratteristiche delle singole fibre, tendono ad essere più rilevanti se misurate a livello dell'unità motoria – che, peraltro, mostrano variazioni davvero minime in termini di varietà di fibre – piuttosto che della singola fibra.

Varie Proprietà di Differenti Tipi di Fibre Muscolari Proprietà Fibre Tipo I Fibrre Tipo IIa Fibre Tipo IIx Tipo di unità motoria Lenta Ossidativa (SO) Veloce Ossidativa/Glicolitica (FOG) Veloci Glicolitiche (FG) Velocità di Contrazione Lenta Veloce Veloce Forza di Contrazione Poca Media Alta Resistenza alla Fatica Alta Alta Bassa Contenuto di Glicogeno Scarso Alto Alto Irrorazione Capillare Ricca Ricca Povera Densità Capillare Alta Intermedia Bassa Mioglobina Alta Alta Bassa Colore Rosso Intenso Intenso Pallido Densità Mitocondriale Alta Alta Bassa Capacità Ossidativa Enzimatica Alta Intermedia-alta Bassa Larghezza della Linea Z Intermedia Larga Stretta Attività dell'ATPasi alcalina Bassa Alta Alta Attività dell'ATPasi acida Alta Medio-alta Bassa

Vediamo ora alcune tipologie di classificazione.

Colore della fibra

Tradizionalmente, le fibre venivano classificate in base al loro colore, che dipende dal contenuto di mioglobina.

Le fibre di tipo I appaiono rosse a causa degli alti livelli di mioglobina, tendono ad avere più mitocondri e una maggiore densità capillare locale.

Sono più lente alla contrazione ma più adatte alla resistenza, perché usano il metabolismo ossidativo per generare ATP (adenosina trifosfato) a partire dal glucosio e dagli acidi grassi.

Le fibre di tipo II, meno ossidative, sono color bianco o comunque chiaro, a causa della scarsità di mioglobina e della concentrazione di enzimi glicolitici.

Velocità di contrazione

Le fibre possono essere classificate in base alle loro velocità contrattile in rapide e lente. Questi tratti si sovrappongono in gran parte, ma non completamente, alle classificazioni basate su colore, ATPasi e MHC.

Le fibre a contrazione rapida quelle in cui la miosina può dividere l'ATP molto rapidamente . Tra queste troviamo le fibre ATPasi di tipo II e MHC di tipo II . Dimostrano anche una maggiore capacità di trasmissione elettrochimica dei potenziali d'azione e un rapido livello di rilascio e assorbimento del calcio da parte del reticolo sarcoplasmatico. Si basano su un sistema glicolitico ben sviluppato , anaerobico , di veloce trasferimento energetico , e possono contrarsi 2-3 volte più velocemente delle fibre a contrazione lenta. I muscoli a contrazione rapida sono adatti alla generazione di brevi scatti di forza o velocità rispetto ai muscoli lenti, e quindi si affaticano più rapidamente.

. Tra queste troviamo le e . Dimostrano anche una di elettrochimica dei e un livello di e del da parte del sarcoplasmatico. Si basano su un sistema ben , , di , e possono 2-3 volte più velocemente delle fibre a contrazione lenta. I muscoli a contrazione rapida sono adatti alla generazione di brevi scatti di forza o velocità rispetto ai muscoli lenti, e quindi si affaticano più rapidamente. Le fibre a contrazione lenta generano energia per la risintesi di ATP mediante un sistema di trasferimento aerobico e durevole nel tempo . Queste includono principalmente le fibre ATPasi di tipo I e MHC di tipo I. Tendono ad avere un basso livello di attività dell'ATPasi, una velocità di contrazione più lenta con una capacità glicolitica meno sviluppata. Le fibre a contrazione lenta sviluppano un numero maggiore di mitocondri e capillari, il che le rende migliori per il lavoro di endurance.

Metodi di tipizzazione della fibra

Esistono numerosi metodi impiegati per la tipizzazione delle fibre, il che crea spesso una certa confusione tra i non esperti.

Due metodi spesso equivocati sono la colorazione istochimica per l'attività dell'ATPasi della miosina e la colorazione immunoistochimica per il tipo a catena pesante della miosina (MHC).

L'attività dell'enzima ATPasi della miosina è comunemente, e correttamente, indicata semplicemente come "tipo di fibra" e deriva dal dosaggio diretto dell'attività dell'enzima ATPasi in varie condizioni (ad es. pH).

La colorazione della catena pesante della miosina è più precisamente indicata come "tipo di MHC" (myosin heavy chain) e, com'è intuibile, risulta dalla determinazione di diverse isoforme MHC.

Tali metodi sono fisiologicamente correlati, poiché il tipo MHC è il principale determinante dell'attività dell'ATPasi. Tuttavia, nessuno di questi metodi di tipizzazione è di natura direttamente metabolica; cioè non si rivolgono direttamente alla capacità ossidativa o glicolitica della fibra .

Quando si fa riferimento a fibre di "tipo I" o "tipo II", ciò si riferisce più accuratamente alla valutazione mediante colorazione dell'attività dell'ATPasi della miosina (ad es. le fibre di "tipo II" si riferiscono al tipo IIA + tipo IIAX + tipo IIXA ... ecc.).

Di seguito è riportata una tabella che mostra la relazione tra questi due metodi, limitata ai tipi di fibre presenti nell'uomo. La capitalizzazione del sottotipo viene utilizzata nella tipizzazione della fibra rispetto alla tipizzazione MHC; alcuni tipi di ATPasi contengono effettivamente più tipi di MHC .

Inoltre, un sottotipo B o b non è espresso negli esseri umani con nessuno dei due metodi. I primi ricercatori credevano che gli esseri umani potessero esprimere un MHC IIb, il che ha portato alla classificazione ATPasi di IIB. Tuttavia, ricerche successive hanno mostrato che l'MHC IIb umano è in realtà IIx, indicando che la dicitura più corretta è proprio IIx.

Il sottotipo IIb o IIB, IIc e IId, sono invece espressi in altri mammiferi, com'è ampiamente documentato in letteratura.

ATPasi VS. MHC tipo di fibre Tipo di ATPasi Catena/e pesante MHC Tipo I MHC Iβ Tipo Ic MHC Iβ > MHC IIa Tipo IIc MHC IIa > MHC Iβ Tipo IIa MHC IIa Tipo IIax MHC IIa > MHC IIx Tipo IIxa MHC IIx > MHC IIa Tipo x MHC IIx

Ulteriori metodi di tipizzazione delle fibre sono delineati in modo meno formale ed esistono su più spettri, come quello normalmente utilizzato in ambito atletico-sportivo.

Tendono a concentrarsi maggiormente sulle capacità metaboliche e funzionali (tempo di contrazione, metabolismo prevalente ossidativo vs. anaerobico lattacido vs. anaerobico alattacido, tempo di contrazione veloce vs. lento).

Come notato sopra, la tipizzazione della fibra mediante ATPasi o MHC non misura direttamente né detta questi parametri. Tuttavia, molti dei vari metodi sono collegati dal punto di vista del meccanismo, mentre altri sono correlati in vivo.