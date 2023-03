Carboidrati e ipoglicemia

Torna a leggere

Il tessuto muscolare scheletrico e quello adiposo, che nel loro insieme costituiscono circa il 60% della massa corporea, sono chiamati tessuti insulinodipendenti. Tale termine gli è stato attribuito per la loro capacità di assorbire glucosio dal sangue soltanto in presenza di adeguate concentrazioni insuliniche. In altri termini, se manca l'insulina il glucosio non riesce ad entrare nelle cellule muscolari ed adipose.

A dire il vero, esclusivamente quando sono attive, le cellule muscolari hanno la capacità di captare il glucosio anche in assenza di insulina. Si tratta di un notevole vantaggio, che assicura al muscolo un adeguato apporto di glucosio per sostenere sforzi fisici intensi e di breve durata. Lo stesso fenomeno è particolarmente favorevole per le persone diabetiche che, pur avendo deficit insulinici qualitativi e quantitativi, grazie all'attività fisica quotidiana possono tenere sotto controllo i valori glicemici, riducendo le dosi farmacologiche.