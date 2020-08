Fattore Neurotrofico Cerebrale (BDNF)

Il BDNF, la quale trascrizione è codificata da un gene specifico ed omonimo, è stato isolato per la prima volta dal cervello di maiale nel 1982 da Yves-Alain Barde e Hans Thoenen.

Il fattore neurotrofico cerebrale o " derivato dal cervello " è una proteina appartenente alla famiglia delle neurotrofine – nota in lingua inglese col nome di brain-derived neurotrophic factor , da cui l'acronimo BDNF, o più brevemente abreneurin .

Funzioni

A cosa serve il fattore neurotrofico cerebrale?

Il BDNF stimola la sopravvivenza e il differenziamento di alcuni neuroni e sinapsi appartenenti al sistema nervoso centrale (SNC) e periferico (SNP).

Nel cervello, il fattore di crescita neurotrofico è attivo nell'ippocampo, nella corteccia e nel proencefalo basale; trattasi di aree vitali per l'apprendimento, la memoria e il pensiero superiore. Inoltre, pare sia espresso anche nella retina, nei reni, nella prostata, nei motoneuroni, nei muscoli scheletrici e se ne trova presenza anche nella saliva.

Il BDNF è molto importante per la memoria a lungo termine. Sebbene nei mammiferi la stragrande maggioranza dei neuroni nel cervello si formi durante lo sviluppo intrauterino (prima della nascita), alcune parti dell'organo adulto mantengono la capacità di far crescere nuovi neuroni dalle cellule staminali neurali, grazie ad un processo noto come neurogenesi. Il BDNF è una delle neurotrofine più attive nello stimolo e controllo della neurogenesi.

Un'osservazione sui topi ha messo in luce che quelli carenti in BDNF mostravano difetti nello sviluppo del cervello – con aumento del numero di neuroni simpatici – e del sistema nervoso sensoriale – che influenza la coordinazione, l'equilibrio, l'udito, il gusto e la respirazione – e in genere morivano subito dopo la nascita, suggerendo che il BDNF gioca un ruolo importante nel normale sviluppo neurale. Altre importanti neurotrofine strutturalmente correlate al BDNF sono: NT-3, NT-4 e NGF.

Il fattore di crescita neurotrofico è prodotto nel reticolo endoplasmatico e secreto dalle vescicole a nucleo denso; in seguito va a legarsi alla carbossipeptidasi E (CPE). La rottura di questo legame potrebbe essere la causa delle complicazioni legate all'insufficienza di BDNF.