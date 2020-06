Per questo motivo, gli eosinofili vengono fatti rientrare, insieme ai linfociti Tc, nella categoria dei leucociti citotossici . Inoltre, per la presenza di tanti piccoli granuli citoplasmatici, rientrano nella categoria dei granulociti (particolari tipi di globuli bianchi) a cui appartengono anche basofili e neutrofili .

Gli eosinofili vengono prodotti a livello del midollo osseo e, nel sangue , rappresentano all'incirca l' 1-4% della popolazione leucocitaria . Più elevata risulta, invece, la loro concentrazione in quei tessuti esposti ad agenti ambientali, come le mucose del tratto digerente e delle vie respiratorie, gli epiteli genitourinari ed il tessuto connettivo cutaneo. A questo livello, infatti, gli eosinofili proteggono l'organismo dall'eventuale attacco di parassiti , che combattono rilasciando sostanze in grado di danneggiarli o ucciderli.

Funzioni

Gli eosinofili partecipano alle reazioni infiammatorie e sono cellule solitamente coinvolte nelle risposte immunitarie nei confronti di allergeni o infestazioni parassitarie.

Come neutrofili e basofili, gli eosinofili sono:

Leucociti polimorfonucleati per la presenza di nuclei di forma irregolare con due lobi;

per la presenza di nuclei di forma irregolare con due lobi; Granulociti per i loro abbondanti granuli citoplasmatici contenenti sostanze reattive in grado di uccidere i microrganismi e potenziare l'infiammazione.

L'eosinofilo è il secondo granulocita maggiormente presente nel sangue (neutrofili: 40-75%; basofili: 0-2%).

Funzione primaria e ruolo nell’immunità

Come i neutrofili, gli eosinofili (o granulociti eosinofili) sono capaci di fagocitosi, ma il loro compito nelle reazioni di difesa è quello di attaccare i parassiti (es. tenia, schistosoma) che, per le loro dimensioni, non possono essere inglobati.

La loro strategia consiste nell'aderire al corpo dell'agente estraneo e scaricargli contro sostanze reattive tossiche che provengono dai granuli di cui l'eosinofilo è dotato. Purtroppo, però, la capacità di questa reazione nella risposta immune complessiva non è rilevante e, a volte, può essere addirittura problematica. Seppur importanti per la difesa dell'organismo verso noxae patogene varie, infatti, gli eosinofili possono produrre danni e stati di sofferenza tissutale per il massivo rilascio delle loro sostanze citotossiche. Gli eosinofili aumentano, per esempio, nelle malattie allergiche (asma bronchiale, rinite allergica, orticaria ecc.) e possono essere responsabili di alcuni sintomi caratteristici di queste reazioni.

Eosinofili: funzioni Difesa dalle infezioni parassitarie

Modulazione delle reazioni di ipersensibilità immediata

Difesa dalle infezioni parassitarie

I parassiti costituiscono un gruppo eterogeneo di organismi che comprendono i protozoi unicellulari e gli invertebrati pluricellulari, in particolare gli elminti (vermi intestinali, vermi trematodi del sangue, del fegato e dei polmoni) e gli artropodi ectoparassiti, come zecche e acari. Generalmente, i parassiti provocano infezioni persistenti e di lunga durata nell'ospite umano; inoltre, si dimostrano abili nell'eludere e nel sovvertire il sistema immunologico dell'uomo. La maggior parte dei parassiti ha dimensioni di gran lunga superiore a quelle dei patogeni microbici. I mediatori infiammatori rilasciati dagli eosinofili provocano la contrazione della muscolatura liscia che circonda le vie aeree e l'intestino e possono portare all'espulsione dei parassiti da queste sedi. Gli eosinofili possono inoltre utilizzare i loro recettori Fc per agire direttamente contro i parassiti pluricellulari. Se questi patogeni inducono una risposta anticorpale e vengono rivestiti di IgE, gli eosinofili attivati saranno in grado di legarli attraverso i recettori ad alta affinità e riversare il contenuto tossico dei propri granuli direttamente sulla loro superficie.

Difesa dalle infezioni batteriche

Gli eosinofili sono meno efficienti dei neutrofili nell'uccidere i batteri intracellulari.

Reazioni di ipersensibilità immediata

Gli eosinofili possono modulare le reazioni d'ipersensibilità immediata mediante la degradazione o l'inattivazione di mediatori rilasciati dai mastociti come istamina e leucotrieni (che possono determinare vasocostrizione e broncocostrizione).

Produzione e ciclo vitale

Gli eosinofili vengono prodotti dal midollo osseo, dove rimangono e maturano per 8-10 giorni. Al termine di questa fase, passano nel circolo sanguigno e nel giro di 8-12 ore migrano nei tessuti, dove rimangono alcuni giorni senza più rientrare in circolo. Rispetto agli altri granulociti hanno vita più lunga. Nell'uomo, il rapporto tra eosinofili tessutali ed eosinofili ematici è di circa 100:1.

La moltiplicazione midollare degli eosinofili è stimolata dai linfociti T helper, mentre viene inibita dalla somministrazione di cortisonici e ACTH.