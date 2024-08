Endometrio istologia

L'endometrio rappresenta lo strato più interno dell'utero, rivolto verso il lume o cavità uterina, che poggia direttamente sulla muscolatura sottostante (miometrio).

L'endometrio è formato da due strati che differiscono tra loro per struttura e funzione: uno strato basale più profondo e uno strato superficiale rappresentato dall'epitelio superficiale, dalle ghiandole endometriali e dallo stroma.

L'epitelio di rivestimento è un epitelio cilindrico (batiprismatico o colonnare) semplice (o monostratificato) ciliato. È composto da un singolo strato di cellule ciliate, intervallate da cellule caliciformi secernenti muco. Le cellule ciliate determinano un flusso diretto verso la cervice.

La lamina propria, o stroma, è formata da tessuto connettivo lasso povero di fibre e ricco di vasi e ghiandole - per la maggior parte tubulari e semplici - che producono un secreto ricco di glicoproteine e glicogeno. È uno strato funzionale altamente vascolarizzato, che varia di spessore durante le varie fasi del ciclo mestruale e può fornire il letto di impianto per la cellula uovo fecondata (blastocisti).

La parte più profonda costituisce il cosiddetto strato basale, molto sottile ed insensibile agli ormoni, che aderisce al miometrio sottostante.

Il canale cervicale - anche noto come "collo dell'utero" - ha una mucosa diversa dall'endometrio per funzione e struttura.

In quest'area, infatti, l'endometrio non è liscio come le zone sovrastanti, ma si solleva in pieghe che vanno a comporre l'arbor vitae.

Nella parte più bassa della cervice (ectocervice) l'epitelio di rivestimento - passando per una cosiddetta zona di trasformazione (ZT) - da cilindrico semplice ciliato diviene pavimentoso pluristratificato (squamoso) e privo di ghiandole, simile a quello vaginale

I vasi arteriosi che irrorano la parete uterina sono di due tipi:

Arterie rette che attraversano il miometrio, raggiungono la tonaca propria e si capillarizzano nelle profondità dell'endometrio;

che attraversano il miometrio, raggiungono la tonaca propria e si capillarizzano nelle profondità dell'endometrio; Arterie spiraliformi che una volta attraversato il miometrio entrano nell'endometrio assumendo andamento tortuoso, fino a che non giungono sotto l'epitelio di rivestimento dove danno luogo alla capillarizzazione.

In base alla distribuzione di questi vasi l'endometrio di una donna in età fertile si distingue in:

Zona basale : è molto sottile, vicina al miometrio, contiene il fondo delle ghiandole uterine, la capillarizzazione delle arterie rette ed il tronco delle arterie spiraliformi.

: è molto sottile, vicina al miometrio, contiene il fondo delle ghiandole uterine, la capillarizzazione delle arterie rette ed il tronco delle arterie spiraliformi. Zona funzionale: è sovrastante alla zona basale, contiene il corpo delle ghiandole uterine, il corpo delle arterie spiraliformi con la loro porzione più tortuosa e, più in superficie, anche l'epitelio di rivestimento. La zona funzionale contiene quindi l'epitelio di rivestimento ciliato e gli strati più superficiali della lamina propria.

Queste due zone rispondono in maniera diversa agli ormoni sessuali femminili. La zona basale non subisce modificazioni cicliche, mentre la zona funzionale è soggetta a periodiche modificazioni in base ai livelli di estrogeni e progesterone. La zona basale rappresenta quindi lo strato da cui, dopo la mestruazione, si ripristina la zona funzionale precedentemente perduta.

Shutterstock In questa immagine è possibile distinguere lo strato basale, a contatto con il miometrio, e lo strato funzionale dell'endometrio, con le ghiandole endometriali e le arterie spiraliformi.

