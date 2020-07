Andando poi a valutare il rapporto, in termini di altezza percentuale, tra gli elementi figurati e il volume totale del sangue, si ottiene il valore dell'ematocrito. Per accelerare il processo di sedimentazione si può centrifugare la provetta, ottenendo, grazie all'azione sedimentante della forza centrifuga, una netta separazione tra gli elementi figurati, che si depositano sul fondo della provetta, e il liquido giallo paglierino che li sovrasta (plasma). Il numero che esprime la percentuale di cellule ammassate sul fondo viene detto ematocrito.

Dal momento che la parte corpuscolata del sangue è costituita in massima parte dagli eritrociti o emazie, l'ematocrito può essere definito anche come il rapporto percentuale tra i globuli rossi (eritrociti) e la parte liquida del sangue , detta appunto plasma. Quando si esegue un prelievo venoso, è sufficiente aggiungere al campione una sostanza anticoagulante per assistere alla progressiva sedimentazione delle particelle corpuscolate.

L'ematocrito è un indice espresso attraverso una percentuale o una frazione. Per esempio, un valore di ematocrito del 35% significa che ci sono 35 ml di globuli rossi in 100 ml di sangue.

Perché si Misura

A cosa serve l'Ematocrito

L'ematocrito riflette sia il numero di globuli rossi, che il loro volume (volume corpuscolare medio o MCV).

Quest'esame viene indicato come parte di esami di routine o quando il medico sospetta che il paziente sia affetto da anemia (basso ematocrito) o policitemia (alto ematocrito).

Inoltre, l'ematocrito è utile per valutare lo stato di idratazione.

Ematocrito: quando viene prescritto

L'ematocrito viene prescritto come controllo generico per valutare lo stato di salute, in genere insieme al test dell'emoglobina o come parte dell'esame emocromocitometrico.

Quest'indice può essere usato anche per valutare e monitorare a intervalli regolari quelle condizioni patologiche che comportano variazioni nei globuli rossi, come un'anemia o una policitemia.

L'ematocrito segnala l'esistenza di un problema con la produzione di globuli rossi e/o con la loro sopravvivenza, ma non indica la causa sottostante. Per questo motivo, gli aumenti o le diminuzioni dell'ematocrito devono essere interpretati insieme ad altri parametri, come il valore dell'emoglobina, la conta dei reticolociti e/o gli indici eritrocitari (MCV, MCH e RDW).

In generale, l'ematocrito rispecchia il risultato della conta dei globuli rossi e del test dell'emoglobina.