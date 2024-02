Digiuno: cosa succede all'organismo? Fa bene o fa male?

Sebbene nella nostra società i casi di digiuno prolungato dovuti ad assenza di cibo siano estremamente rari, la privazione alimentare volontaria viene spesso intrapresa per motivazioni politiche, sociali o religiose. Dal momento che l'uomo può sopravvivere al digiuno assoluto per meno di un mese, la risposta fisiologica dell'organismo a tale privazione può essere distinta in 4 fasi , rispettivamente chiamate

Nel periodo post assorbimento si assiste ad una progressiva accentuazione della glicogenolisi ("scomposizione" del glicogeno nelle singole unità di glucosio che lo costituiscono), necessaria per far fronte al calo glicemico e rifornire di glucosio i tessuti extraepatici.

Insorge qualche ora dopo l'ultima assunzione di cibo , non appena gli alimenti introdotti nell'ultimo pasto sono stati completamente assorbiti dall' intestino tenue . Mediamente dura tre o quattro ore , a cui segue, in condizioni normali, un'ingestione di cibo che spezza il temporaneo stato di digiuno.

Dal momento che il fegato non riesce a ricavare dalla glicogenolisi più di 3 g di glucosio all'ora, è costretto ad attivare una via metabolica "di emergenza", chiamata gluconeogenesi . Tale processo consiste nella produzione di glucosio a partire dagli aminoacidi .

Quest'ultimo verrà destinato soprattutto al cervello e ai tessuti anaerobici come i globuli rossi che, per "sopravvivere", hanno assoluto bisogno di glucosio (non possono, infatti, utilizzare gli acidi grassi a scopo energetico ). In simili condizioni le richieste cerebrali di glucosio ammontano a 4 g/ora , mentre quelle dei tessuti anaerobici si attestano a 1,5 g/ora .

Quest'organo è quindi costretto a ricorrere in maniera sempre più importante ai corpi chetonici , tre molecole solubili in acqua derivanti dall' ossidazione dei grassi in condizioni di carenza di glucosio. L'iperproduzione di corpi chetonici ( chetosi ), pur prolungando di qualche giorno la sopravvivenza dell'organismo, causa un'importante incremento dell'acidità ematica.

Nelle fasi iniziali la gluconeogenesi è in grado di produrre anche oltre 100 g di glucosio al giorno, ma presto l'efficienza di questo processo diminuisce a circa 75 g/die. A differenza del primo, questo quantitativo non è più sufficiente a garantire un adeguato rifornimento di glucosio al cervello.

Conclusioni: digiunare fa bene o fa male?

Molte persone ricorrono al digiuno spinte da mode, pubblicità o convinzioni alimentari e salutistiche perlomeno discutibili. L'astinenza volontaria dall'assunzione di cibo viene intesa, in questi casi, come momento di purificazione fisica, volta all'eliminazione delle tossine accumulate a causa di un errato regime alimentare, oppure come sistema dimagrante rapido ma controllato.

Per analizzare la questione, dopo averne a grandi linee descritto gli aspetti biochimici, possiamo partire da due presupposti.

Il primo, inconfutabile, è che abbiamo a disposizione cibo in abbondanza, un cibo ipercalorico che spesso sta alla base dell'obesità; in poche parole mangiamo troppo e le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti: eccessi alimentari e sedentarietà sono tra le primissime cause di morte nei Paesi industrializzati, Italia compresa.

Il secondo punto è che un'alimentazione moderatamente ipocalorica, riassumibile nel detto Giapponese "hara hachi bu" (alzati da tavola con la pancia piena all'80%), è una delle migliori strategie per vivere più a lungo e in salute.

Anche se molte persone dovrebbero ridurre il consumo di cibo, non è necessario ricorrere a soluzioni estreme come diete proibitive o digiuno. E' invece sufficiente, come dicevano i nostri nonni, alzarsi da tavola quando si ha ancora un po' di fame e tener presente che un po' di moto non guasta mai.

Il digiuno, similmente all'attività fisica, è uno stress per l'organismo. La differenza è che, mentre lo sport porta ad un miglioramento delle capacità organiche, il digiuno si muove in direzione contraria. La mancata e prolungata assunzione di nutrienti riduce le masse muscolari e il metabolismo basale (fino al 40% nei casi estremi), la mente si annebbia ed insorge uno stato globale di debilitazione, caratterizzato da diminuzione della forza muscolare e della capacità di concentrazione. Tutto ciò non ha nulla di terapeutico o di disintossicante, anzi.

Il digiuno parziale programmato o conseguente, invece, potrebbe invece avere dei risvolti positivi, purché venga applicato con razionalità.

Dopo un cenone natalizio, è verosimile diminuire (o addirittura saltare, a seconda del caso) la cena successiva, o si consiglia di seguire per due o tre giorni una dieta ipocalorica ricca di liquidi e verdure. L'importante è associare a questi alimenti anche una certa quantità di proteine e carboidrati. In questo modo si evita di "cannibalizzare i propri muscoli".