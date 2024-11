Di cosa si occupa l'endocrinologia?

La diagnosi e il trattamento delle malattie endocrine sono guidati da test di laboratorio in misura maggiore rispetto alla maggior parte delle specialità. Molte malattie vengono studiate tramite test di eccitazione/stimolazione o inibizione/soppressione. Ciò può comportare l'iniezione con un agente stimolante per testare la funzione di un organo endocrino. Il sangue viene quindi campionato per valutare i cambiamenti degli ormoni o dei metaboliti rilevanti. Per comprendere gli usi e i limiti delle indagini, l'endocrinologo ha bisogno di una conoscenza approfondita della chimica clinica e della biochimica.

Perché si fa una visita endocrinologica? Casi più frequenti

Le casistiche più frequenti che richiedono l'intervento dell'endocrinologo sono le seguenti:

Diabete mellito: è una condizione cronica che influisce sul modo in cui il corpo regola la glicemia. Esistono due tipi principali: diabete di tipo 1, una malattia autoimmune che si verifica quando il corpo attacca le cellule che producono insulina, e diabete di tipo 2, una condizione in cui il corpo non produce abbastanza insulina o non la usa in modo efficace.

Disturbi della tiroide: sono condizioni che colpiscono la tiroide, una ghiandola a forma di farfalla situata nella parte anteriore del collo. La tiroide produce ormoni che regolano il metabolismo, la frequenza cardiaca e la temperatura corporea. I disturbi della tiroide più comuni includono ipertiroidismo (tiroide iperattiva) e ipotiroidismo (tiroide ipoattiva).

Disturbi surrenali: le ghiandole surrenali si trovano sopra i reni. Producono ormoni che aiutano a regolare la pressione sanguigna, la glicemia e la risposta del corpo allo stress. I disturbi surrenali più comuni includono la sindrome di Cushing (eccessiva produzione di cortisolo) e la malattia di Addison (insufficienza surrenalica).

Disturbi dell'ipofisi: l'ipofisi è una ghiandola delle dimensioni di un pisello situata alla base del cervello. Produce ormoni che controllano molte altre ghiandole produttrici di ormoni nel corpo. I disturbi dell'ipofisi più comuni includono l'acromegalia (eccessiva produzione di ormone della crescita) e la malattia di Cushing (eccessiva produzione di ACTH).

Disturbi metabolici: si tratta di condizioni che influenzano il modo in cui il corpo trasforma il cibo in energia. I disturbi metabolici più comuni includono obesità, colesterolo alto e gotta.

Disturbi del calcio e delle ossa: gli endocrinologi trattano anche condizioni che influenzano i livelli di calcio nel sangue, come l'iperparatiroidismo (troppo ormone paratiroideo) e l'osteoporosi (ossa deboli).

Disturbi sessuali e riproduttivi: gli endocrinologi possono anche aiutare a diagnosticare e trattare problemi ormonali che influenzano lo sviluppo e la funzione sessuale, come la sindrome dell'ovaio policistico (PCOS) e la disfunzione erettile.

Tumori endocrini: si tratta di tumori che si sviluppano nelle ghiandole endocrine. Gli endocrinologi possono aiutare a diagnosticare e curare questi tumori.

