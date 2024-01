L'unità fondamentale da cui dipende la crescita è il follicolo pilifero , cioè un'invaginazione dell' epidermide dalla forma simile ad un sacco più o meno cilindrico, che termina al di sotto di superficie cutanea (nel caso dei peli) o del cuoio capelluto (capelli). Oltre al capello in esso innestato, il follicolo si associa alla ghiandola sebacea ed al muscolo erettore del pelo, con la formazione un apparato denominato pilo-sebaceo. La zona vitale di ricostruzione del follicolo durante il ciclo di ogni capello è la base del follicolo: il bulbo . Quest'ultimo ingloba, infatti, la papilla dermica , una struttura connettivale ricca di terminazioni nervose, vasi sanguigni e linfatici , che ha il compito di provvedere al nutrimento ed al controllo endocrino delle cellule della matrice dalle quali ha origine tutte le strutture e gli strati di peli e capelli.

Dopo quanto ricrescono peli e capelli caduti?

Una volta terminata l'anagen, il follicolo entra in una fase di riposo, durante la quale interrompe la sua attività produttiva per circa 3 mesi. Durante questo periodo, detto telogen, la matrice del pelo scompare ed le attività follicolari si interrompono.

Il capello "vecchio" resto ancorato al follicolo e non cade fino a quando questo non riprenderà la sua attività, cioè iniziando a produrre un "nuovo" capello che spinge fuori quello vecchio.

Normalmente, quindi, un capello cade quando sotto se ne trova un altro che sta crescendo: ciò assicura un corretto ricambio.

Quella sorta di pallino bianco visibile ad occhio nudo in corrispondenza della radice dei capelli che cadono, altro non è che la parte del capello a riposo, ossia in telogen.

