Sistema del Creatinfosfato – Fosfocreatina: Cos’è e Come Funziona

L'ATP che fornisce l' energia necessaria per la contrazione è prodotta nelle cellule muscolari dalla fosforilazione a livello del substrato e dalla fosforilazione ossidativa . Quando in una cellula aumenta il consumo energetico , si ha una riduzione della concentrazione di ATP e un aumento di quella dell' ADP .

Quindi, per evitare l' insufficienza di ATP , la cellula muscolare deve incrementarne la produzione per poter sostenere l'aumento della velocità di utilizzo .

È per questo che, sempre in condizioni di riposo , nelle fibrocellule sono immagazzinate modeste quantità di ATP . Una volta iniziata la contrazione muscolare , queste non possono sostenere lo sforzo per lunghi periodi .

In condizioni di riposo , la richiesta di ATP è moderata ma, nel momento in cui le fibre muscolari vengono stimolate a contrarsi , questa richiesta aumenta immediatamente.

Come Funziona

Come funziona il meccanismo del creatin fosfato?

Il funzionamento del creatin fosfato si basa sulla cessione del suo gruppo fosfato all'ADP – che è sempre presente – per formare ATP.

La cellula a riposo contiene una quantità di creatinfosfato sufficiente a fornire una quantità di ATP pari a 4-5 volte di quella normalmente presente, che consente alla cellula di mantenere la sua attività, fino a quando non entrano in gioco le altre reazioni in grado di produrre l'ATP (metabolismo anaerobico lattacido e aerobico).

La reazione del creatinfosfato con l'ADP è catalizzata dall'enzima creatinchinasi ed è reversibile:

Creatinfosfato + ADP ⇄ Creatina + ATP

Quando questa reazione procede da sinistra a destra, genera ATP e creatina; quando va da destra a sinistra, genera ADP e creatinfosfato.

Nella cellula muscolare a riposo, la reazione è in equilibrio e, per ogni molecola di creatinfosfato che si forma, un'altra viene convertita a creatina.

Al momento in cui inizia l'attività muscolare invece, la concentrazione di ATP cala, aumenta quella di ADP e la reazione procede verso destra per la legge d'azione di massa. Ne risulta che un certo quantitativo di ADP è trasformato in ATP, che può essere utilizzato nel ciclo dei ponti trasversali consumando creatinfosfato.

Poiché le scorte di CP sono limitate, questa reazione può produrre ATP solo per un tempo breve, utile in attesa delle altre reazioni metaboliche che forniscono ATP.

Quando la cellula muscolare termina la contrazione, la scorta di creatinfosfato viene ripristinata perché la ridotta richiesta di ATP causa un suo aumento di concentrazione e una diminuzione dell'ADP, determinando uno spostamento della reazione verso sinistra, in modo che venga di nuovo sintetizzato creatinfosfato dalla creatina. In questo modo le riserve di CP vengono conservate per un eventuale aumento improvviso dell'attività in un momento successivo.

