Cosa è il rachide e a cosa serve

La colonna vertebrale è la caratteristica distintiva ed eponima dell'endoscheletro dei vertebrati, dove la notocorda (un segmento glicoproteico elastico avvolto dal collagene), presente in tutti i cordati, è stata sostituita da una serie segmentata di ossa irregolari mineralizzate (o talvolta cartilaginee) chiamate vertebre, a loro volta separate da dischi intervertebrali fibrocartilaginei (il cui centro è un residuo della notocorda). La porzione dorsale della colonna vertebrale ospita il canale spinale, una cavità allungata formata dall'allineamento degli archi neurali vertebrali, che racchiude e protegge il midollo spinale, con i nervi spinali che escono attraverso i forami intervertebrali per innervare ciascun segmento corporeo.

Il rachide umano è strutturato da 33 vertebre, rispettivamente:

Lo sapevi che…

In medicina, le caratteristiche delle vertebre (in particolare del processo spinoso) possono essere utilizzate come punti di riferimento superficiali per guidare procedure mediche come le punture lombari e l'anestesia spinale.