Contrazioni Muscolari: Tipi di Contrazione

Contrazioni Isotoniche

Il muscolo si accorcia sviluppando una tensione che rimane costante per l'intera durata del periodo di accorciamento. In realtà in vivo non esistono contrazioni isotoniche, in quanto la tensione sviluppata varia al variare della leva. Ci si avvicina alla contrazione isotonica eseguendo gli esercizi con l'utilizzo di attrezzature dotate di camme.