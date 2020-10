Consumo di Grassi e Carboidrati nello Sport

Se invece diminuirà fino al 50% della FCmax , le percentuali saranno: carboidrati 40% circa e grassi 60% circa come avviene in una condizione di riposo .

Durante la pratica di un'attività sportiva, come nel caso di un soggetto che è impegnato in una corsa o in una qualsiasi attività ad elevata intensità pari o superiore al 75% della frequenza cardiaca massima (il che corrisponde a più del 60% del Vo2max), le fonti energetiche principali sono i carboidrati ed in secondo luogo i grassi , orientativamente nelle rispettive percentuali: carboidrati 70% c.a. e grassi 30% c.a. L'intervento proteico è trascurabile infatti si definisce il "quoziente respiratorio non proteico".

A questo punto sembra evidente che le ossidazioni glucidiche e quelle lipidiche per la produzione energetica debbano opportunamente combinarsi creando le giuste proporzioni in funzione del Vo2max .

Paradossalmente il massimo consumo di grassi lo si avrebbe se la potenza aerobica si avvicinasse a valori basali , ed essendo il Vo2max quasi in diretta proporzione con il battito cardiaco, dovrebbero verificarsi frequenze cardiache di pochissimi battiti al minuto . Situazione assurda, realizzabile solo in teoria. Ricordiamoci che si parla di " percentuali di substrati energetici " e non di grammi .

Questo comporta accumulo di lattato, con conseguente riduzione delle capacità prestative . Tale situazione si osserva in specialità di breve durata e di elevata intensità come i 100 metri nel nuoto , i 400 metri in atletica o in serie di 8-15 ripetizioni con una durata dai 30 ai 60 secondi di tensione continua – classico set di muscolazione ad un'intensità pari al 75-80% del 1RM .

La biochimica ci insegna che quando nella glicolisi , come fenomeno di liberazione di energia per uno sforzo, non c'è disponibilità di ossigeno (quindi una prova anaerobica ), il glucosio viene trasformato in acido piruvico e conseguentemente in acido lattico .

Il rapporto , in percentuale, del consumo di carboidrati rispetto ai lipidi è inversamente proporzionale (ovvero all'aumentare dell'uno diminuisce l'altro) rispetto al massimo consumo di ossigeno (misurabile in Vo2max ) o massima potenza aerobica .

Le proteine , in condizioni fisiologiche normali quindi non atipiche come una eccessiva o totale deplezione di glicogeno dal fegato e dai muscoli, non hanno un ruolo importante nella produzione energetica, con eccezione per una piccola quantità di amminoacidi ramificati muscolari – prontamente rimpiazzata durante il riposo.

Il concetto di base rimane che, a prescindere dall'attività fisica di un individuo, l' energia disponibile non è mai fornita da un solo nutriente , bensì da una miscela di carboidrati e grassi , in percentuale e quantità che vanno in funzione dell' attività stessa.

Implicazioni Pratiche

A questo punto dovremmo riflettere su quanto esposto sopra.

In seguito ad attività aerobica ad intensità medio-alta, come quella di un atleta di endurance, nelle strutture muscolari si verificano degli adattamenti enzimatici e cellulari (ad es. aumento di mitocondri) che migliorano la capacità di ossidare acidi grassi, quindi trigliceridi del tessuto adiposo, al fine riprodurre grandi quantità di energia per lo sforzo. Questo è logico, poiché ossidando i grassi si ricavano più calorie rispetto ai carboidrati, e le loro riserve adipose sono molto più abbondanti rispetto al glicogeno.

Ciò è vero, tuttavia, soprattutto per quegli sportivi di attività aerobica ad intensità medio-bassa e altissimo volume. Non per nulla, chi si allena per le gare "lunghe" (ciclismo, maratona, triathlon, certe gare in mare di nuoto), deve "azzeccare" la giusta andatura per tentare di ossidare quanti più acidi grassi possibile rispetto al glucosio, che andrebbe invece risparmiato. Ricordiamo che stiamo parlando di attività durevoli anche diverse ore, quindi, accelerando troppo si terminerebbe il glicogeno in maniera precoce perdendo completamente la propria capacità di mantenere lo sforzo al livello prestabilito.

Nonostante questi adattamenti, negli sforzi a intensità media o medio-alta, i grassi sono infatti comunque utilizzati in percentuali molto basse, perciò l'effetto dimagrante diretto è contenuto. Normalmente infatti, il consumo maggiore degli sportivi di resistenza rimane a carico del glucosio e il risultato immediato dello sforzo non può essere il dimagrimento, ma una modesta riduzione del peso corporeo dovuta alla perdita di acqua in seguito all'utilizzo dei carboidrati. Questo perché sono pochissime le persone che si allenano effettivamente per le gare lunghe; per lo più, si tratta di sportivi dilettanti che "corricchiano" 40-60' per 3 volte alla settimana.

È importante ricordare che una molecola glucidica è legata a 3 molecole di acqua e ciò spiega la perdita di peso in seguito all'utilizzo di tale substrato. Questo è anche uno dei motivi per i quali, a seguito di una dieta ipocalorica, nelle primissime settimane si verifica una considerevole riduzione del perso corporeo.

Tuttavia, "le calorie sono sempre calorie". Tale qualunquismo, odiato da tutti gli innovatori del fitness e della nutrizione, è comunque vero. Lo svuotamento delle riserve di glicogeno porta inesorabilmente ad in impegno migliore dei carboidrati alimentari. Normalmente, dopo i pasti avviene una fisiologica liposintesi e deposito adiposo dovuti all'introduzione di macronutrienti energetici – chi pensa di poter gestire l'insulina come vuole, prende un abbaglio! Se però ci troviamo in condizioni di deplezione di glicogeno, i carboidrati alimentari non finiranno nella via liposintetica, riducendo di conseguenza l'anabolismo adiposo. Il risultato nel lungo termine è un effettivo dimagrimento, anche se ottenuto indirettamente.

Ci sarebbe anche sa specificare l'aspetto dell'orientamento metabolico. L'organismo consuma di più il substrato che è abituato a ossidare; è soprattutto una questione di enzimi cellulari. Quindi, se eliminiamo i grassi dalla dieta, il corpo reagisce prediligendo il glucosio e viceversa.

Lo stesso vale per la fascia d'intensità di allenamento. Allenandosi costantemente ad alta intensità si avrà un'ottima efficienza della gestione di carboidrati, ma minore dei lipidi; così come il contrario.

L'attività aerobica, dunque, potrà indubbiamente portare ad un calo del peso corporeo immediato, per la perdita di acqua e di modeste quantità lipidiche ma, se l'intensità di esercizio e la dieta non vengono opportunamente gestite, questa condizione risulterà limitata e non duratura.