Cuore: com'è fatto, dove si trova e come funziona

Il cuore è l'organo-muscolo principale del sistema cardiovascolare, ed è essenziale per la vita.

Tutte le sue componenti lavorano assieme, in modo coordinato, per spostare il sangue attraverso tutto l'organismo, esattamente come farebbe una pompa idraulica. In tal modo, rifornisce costantemente ossigeno e nutrimento ai tessuti, rimuovendo, al tempo stesso, gli scarti metabolici.

Molte condizioni patologiche possono influenzare questo organo, impedendogli di funzionare correttamente.