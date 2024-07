Come è fatto il cordone ombelicale? A cosa serve?

Il cordone ombelicale o funicolo ombelicale è un condotto di comunicazione tra l'embrione o il feto in via di sviluppo e la placenta , organo che accoglie il nascituro nel ventre della gestante.

All'interno del feto, la vena ombelicale prosegue per poi dividersi in due. Uno di questi rami si unisce alla vena porta epatica (collegandosi al suo ramo sinistro), che trasporta il sangue nel fegato . Il secondo ramo (noto come dotto venoso) bypassa il fegato e sfocia nella vena cava inferiore, che trasporta il sangue verso il cuore.

Dopo quanto cade il cordone ombelicale?

Dopo la nascita, il moncone del cordone ombelicale si seccherà e cadrà quando il bambino avrà tre settimane. Se dopo tre settimane il moncone non si è ancora separato, potrebbe essere un segno di un problema, come un'infezione o un disturbo del sistema immunitario.

In assenza di interventi esterni, il cordone ombelicale si occlude fisiologicamente poco dopo la nascita, fenomeno spiegabile sia con un rigonfiamento e collasso della gelatina di Wharton in risposta ad una riduzione della temperatura, sia con la vasocostrizione dei vasi sanguigni dovuta alla contrazione della muscolatura liscia. Si crea una chiusura naturale che arresta il flusso sanguigno. In esposizione ad un'atmosfera di 18°C, questo bloccaggio fisiologico richiederà tre minuti o meno. Nel parto in acqua, dove la temperatura dell'acqua è vicina alla temperatura corporea, la pulsazione normale può durare 5 minuti o più.

Bibbliografia