Come avviene la respirazione polmonare?

In condizioni fisiologiche, la profondità e la frequenza della respirazione sono automaticamente e inconsciamente controllate da diversi meccanismi omeostatici, che mantengono costanti le pressioni parziali di CO2 e O2 nel sangue arterioso. Mantenere invariata la pressione parziale della CO2 nel sangue arterioso contribuisce in modo significativo al controllo del pH dei fluidi extracellulari (ECF).

Infatti, tutte le creature aerobiche hanno bisogno di ossigeno per la respirazione cellulare, che ricava energia dalla reazione dell'ossigeno con le molecole caloriche derivate dal cibo, producendo anidride carbonica e acqua come prodotto di scarto.

Come avviene?

I polmoni non sono in grado di gonfiarsi da soli e si espandono solo quando aumenta il volume della cavità toracica.

Negli esseri umani, come negli altri mammiferi, questo avviene principalmente attraverso la contrazione del diaframma, ma anche dei muscoli intercostali, che "tirano" la gabbia toracica verso l'alto e verso l'esterno.

Durante l'inspirazione forzata, i muscoli accessori dell'inspirazione - che collegano le costole e lo sterno alle vertebre cervicali e alla base del cranio, in molti casi attraverso un inserzione intermedia alle clavicole - enfatizzano il movimento, determinando un maggiore aumento nel volume della cavità toracica.

Durante l'espirazione, a riposo, tutti i muscoli dell'inspirazione si rilassano, riportando il torace e l'addome in una posizione chiamata "di riposo", che è determinata dalla loro elasticità anatomica. A questo punto, i polmoni contengono la capacità residua funzionale dell'aria, che, nell'uomo adulto, ha un volume di circa 2,5-3,0 litri.

Durante l'iperpnea (aumento della profondità degli atti), come, ad esempio, nell'esercizio fisico, l'espirazione è provocata dal rilassamento di tutti i muscoli dell'inspirazione (allo stesso modo di quando si è a riposo), ma, in aggiunta, i muscoli addominali, invece di essere passivi, ora si contraggono fortemente, facendo sì che la gabbia toracica venga tirata verso il basso (davanti e ai lati). Ciò non solo riduce le dimensioni della gabbia toracica, ma spinge anche gli organi addominali verso l'alto, contro il diaframma, che, di conseguenza, si alza verso il torace. Il volume polmonare di fine espirazione è ora inferiore alla "capacità residua funzionale" a riposo. Tuttavia, in un mammifero normale, i polmoni non possono essere svuotati completamente. In un essere umano adulto rimane sempre almeno un litro d'aria residua dopo l'espirazione massimale.

La respirazione diaframmatica fa sì che l'addome si gonfi ritmicamente e rientri. Per questo motivo, viene spesso definita "respirazione addominale". Questi termini vengono usati in modo intercambiabile, perché descrivono la stessa azione.

Come anticipato, quando i muscoli accessori dell'inspirazione vengono attivati, specialmente durante la respirazione affannosa, le clavicole vengono tirate verso l'alto. Questa manifestazione, talvolta definita respirazione clavicolare, si osserva specialmente durante gli attacchi d'asma e nelle persone con broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO).