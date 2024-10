Per approfondire:

A livello dell'iride, infatti, possono essere presenti quantità variabili di melanina. In base alla quantità di melanina prodotta, l'occhio assume uno spettro di gradazioni piuttosto ampio, che va dall'azzurro al nero.

L' iride è la parte colorata dell'occhio. Il tipo di colore da essa assunto varia in funzione del contenuto di pigmento melanico , lo stesso responsabile della colorazione di pelle , capelli e peli .

Perché tutti i neonati hanno gli occhi azzurri?

Nei primi mesi di vita, a livello dell'iride, la produzione di melanina è inibita. Il processo di pigmentazione richiede, infatti, alcuni mesi per attivarsi completamente (diventa apprezzabile intorno al sesto-settimo mese di vita).

La misura in cui i melanociti oculari inizieranno a produrre melanina è dipendente dal patrimonio genetico del bambino e ne determina la colorazione degli occhi.

Nei bambini di carnagione scura (popolazioni nera e latina), per esempio, questo fenomeno non sussiste ed il colore degli occhi, già scuro al momento della nascita, non varia con l'accrescimento.