Coagulazione del Sangue: come si Coagula il Sangue?

Il processo coagulativo vede l'intervento di molteplici fattori ed è accuratamente regolato dall'organismo affinché avvenga nei modi e nei tempi corretti ( omeostasi fra forze pro-coagulanti e forze anticoagulanti e fibrinolitiche). Una coagulazione insufficiente o una coagulazione eccessiva, infatti, possono dare origine a conseguenze ugualmente gravi e pericolose. Nel primo caso si può assistere ad una eccessiva perdita di sangue anche per piccole ferite, nel secondo caso, invece, si può assistere alla formazione di coaguli anche quando non necessari e in distretti in cui non occorrerebbe l'intervento del processo coagulativo (formazione di trombi ), con conseguente ostruzione del vaso e pericolo di distacco del coagulo ( trombosi ).

La coagulazione del sangue è quel processo che trasforma una parte di sangue fluido in una massa solida meglio nota come coagulo .

Il rilascio di ADP, trombossano A2 e altri mediatori favoriscono l'aggregazione e l'attivazione di altre piastrine a livello della lesione. In questo modo si assiste alla formazione di un tappo piastrinico che, tuttavia, ricordiamo non essere sufficiente, da solo, a generare emostasi. Per dare origine al coagulo vero e proprio è indispensabile la cascata della coagulazione .

Le cellule endoteliali del vaso sanguigno lesionato secernono una particolare proteina nota come fattore di von Willebrand che, disponendosi in corrispondenza della lesione, agisce come una sorta di "collante" per le piastrine presenti nel sangue, favorendone l'adesione.

In seguito ad un danno o a un trauma a carico di un vaso sanguigno, i fattori vascolari sono i primi ad intervenire per cercare di ridurre la perdita ematica. Più precisamente, si assiste ad una vasocostrizione locale e alla compressione dei vasi imputabile alla pressione esercitata sugli stessi dal sangue che è stravasato nei tessuti circostanti.

L'emostasi prevede il susseguirsi di una serie di fasi e l'intervento di vari fattori che concorrono l'uno con l'altro per porre fine ad un sanguinamento in atto, quali:

Il meccanismo che prevede la coagulazione del sangue per arrestarne la fuoriuscita in seguito ad una lesione a carico di un vaso sanguigno prende il nome di emostasi .

Cascata della Coagulazione

Cos'è?

La cascata della coagulazione è quel processo caratterizzato dall'attivazione sequenziale di una serie di fattori (i fattori della coagulazione per l'appunto). Si definisce "cascata" in quanto ciascun fattore coinvolto svolge la funzione di attivatore del fattore che viene dopo. Senza questa sequenza di reazioni il coagulo non si formerebbe.

La cascata della coagulazione si conclude con la formazione della rete di fibrina che intrappolerà le cellule del sangue originando il coagulo.

Esistono, però, due differenti strade che possono portare a quest'ultima fase: la via estrinseca e la via intrinseca. Tali vie si differenziano per l'agente causale che le innesca e per il numero di fattori che vi sono implicati.

Nell'immagine sottostante è possibile vedere uno schema molto semplificato di quella che è la cascata della coagulazione (in rosso la via estrinseca, in blu la via intrinseca e in giallo la via comune). Di seguito, invece, i processi verranno descritti più nel dettaglio.

Shutterstock Cascata della Coagulazione - Schematizzazione Semplificata

Via Estrinseca

La via estrinseca viene attivata in presenza di un danno o trauma tissutale ed è la via più veloce in quanto prevede l'attivazione di un minor numero di fattori della coagulazione. Cercando di riassumerla e semplificarla, le diverse fasi della via estrinseca potrebbero essere così schematizzate:

Il trauma tissutale porta a danno cellulare. Dalle cellule danneggiate si liberano fosfolipidi e un fattore noto come tromboplastina tissutale (TF), fattore III o fattore tissutale della coagulazione .

(TF), o . Il fattore VII (anche noto come proconvertina) si lega al fattore tissutale di cui sopra, attivandosi in fattore VIIa (convertina) e dando così inizio alla via estrinseca della coagulazione.

(anche noto come proconvertina) si al di cui sopra, (convertina) e dando così inizio alla via estrinseca della coagulazione. Si forma in questo modo il componente enzimatico del complesso fattore tissutale/fattore VIIa o complesso estrinseco attivatore del fattore X .

. Il fattore X (anche conosciuto come fattore Stuart-Prower) viene quindi attivato in fattore Xa dal complesso di cui sopra.

(anche conosciuto come fattore Stuart-Prower) viene quindi in dal complesso di cui sopra. Il fattore Xa , insieme al fattore V attivato o Va (derivante dal fattore V non attivato chiamato anche proaccelerina) e insieme a fosfolipidi e ioni calcio (Ca²⁺) forma un complesso (l'attivatore della protrombina) che porta, infine, alla trasformazione della protrombina (o fattore II) in trombina (o fattore IIa).

, insieme al (derivante dal fattore V non attivato chiamato anche proaccelerina) e insieme a e (Ca²⁺) forma un (l'attivatore della protrombina) che porta, infine, alla della (o fattore II) (o fattore IIa). La trombina o fattore IIa porta alla conversione del fibrinogeno (o fattore I) in fibrina agendo come un enzima proteolitico . Al contempo, la trombina attiva il fattore XIII (o fattore stabilizzante la fibrina) in fattore XIIIa .

o fattore IIa porta alla del (o fattore I) agendo come un . Al contempo, la trombina il (o fattore stabilizzante la fibrina) in . Il fattore XIIIa catalizza la formazione di legami covalenti fra i monomeri di fibrina adiacenti precedentemente formatisi per rafforzare e stabilizzare i coaguli di fibrina (fibrina cross-linked).

catalizza la formazione di fra i adiacenti precedentemente formatisi per (fibrina cross-linked). La fibrina costituisce una sorta di rete nella quale vengono intrappolate le cellule del sangue e si forma il coagulo.

Gli ultimi cinque punti - quindi a partire dall'attivazione del fattore X in fattore Xa - sono comuni sia alla via estrinseca che alla via intrinseca .

Via Intrinseca

La via intrinseca prevede l'attivazione di più fattori rispetto a quella estrinseca e, per tale ragione, risulta essere più lenta. Essa si attiva quando il sangue entra in contatto con una superficie diversa da quella vasale.

A differenza della via estrinseca, la via intrinseca prevede il coinvolgimento solo di fattori plasmatici e non di altri fattori, come ad esempio quelli tissutali.

Anche in questo caso, cercheremo di semplificare al massimo le diverse fasi che la caratterizzano schematizzandole nei seguenti punti:

In seguito al contatto con una superficie diversa da quella del vaso sanguigno, si assiste all' attivazione del fattore XII - un fattore plasmatico anche noto come fattore di contatto di Hageman - in fattore XIIa .

- un fattore plasmatico anche noto come - . Il fattore XIIa attiva a sua volta il fattore XI - noto come antecedente plasmatico della tromboplastina o PTA - in fattore XIa .

a sua volta il - noto come antecedente plasmatico della tromboplastina o PTA - . Il fattore XIa attiva il fattore IX (o fattore di Christmas) in fattore IXa .

il (o fattore di Christmas) in . Il fattore IXa insieme al fattore VIII attivato o VIIIa (la forma non attiva è conosciuta come fattore antiemofilico A o più semplicemente come fattore VIII) e insieme a fosfolipidi e ioni calcio costituisce il complesso intrinseco attivatore del fattore X . Da questo momento in poi iniziano le fasi in comune con la via estrinseca.

insieme al (la forma non attiva è conosciuta come fattore antiemofilico A o più semplicemente come fattore VIII) e insieme a e costituisce il . Da questo momento in poi iniziano le con la via estrinseca. Il fattore X viene quindi attivato in fattore Xa dal complesso di cui sopra.

viene quindi in dal complesso di cui sopra. Il fattore Xa , insieme al fattore V attivato o Va , a fosfolipidi e ioni calcio forma un complesso (l'attivatore della protrombina) che porta, infine, alla trasformazione della protrombina (o fattore II) in trombina (o fattore IIa).

, insieme al , a e forma un (l'attivatore della protrombina) che porta, infine, alla della (o fattore II) (o fattore IIa). La trombina porta alla conversione del fibrinogeno in fibrina agendo come un enzima proteolitico . Al contempo, la trombina attiva il fattore XIII (o fattore stabilizzante la fibrina) in fattore XIIIa .

porta alla del agendo come un . Al contempo, la trombina il (o fattore stabilizzante la fibrina) in . Il fattore XIIIa catalizza la formazione di legami covalenti fra i monomeri di fibrina adiacenti precedentemente formatisi per rafforzare e stabilizzare i coaguli di fibrina (fibrina cross-linked).

catalizza la formazione di fra i adiacenti precedentemente formatisi per (fibrina cross-linked). La fibrina costituisce una sorta di rete nella quale vengono intrappolate le cellule del sangue e si forma il coagulo.

Retrazione del Coagulo: cos'è e perché è necessaria

Il coagulo che si forma sia dalla via estrinseca che dalla via intrinseca della coagulazione deve, infine, andare incontro al processo di retrazione.

La retrazione rappresenta sostanzialmente la fase terminale della coagulazione ed è fondamentale per stabilizzare il coagulo stesso. In questa fase, i filamenti che costituiscono la rete di fibrina si contraggono trascinando con loro le cellule del sangue intrappolate e rilasciando un liquido - il siero - avente la medesima composizione del plasma ma privo di fibrinogeno.

Coagulazione per Via Intrinseca ed Estrinseca: quando si verificano?

Una lesione tissutale è in grado di attivare sia la via estrinseca che la via intrinseca, in quanto in caso di danno al vaso, non solo si libera la tromboplastina tissutale ma si espone il sangue all'inevitabile contatto con una superficie "estranea" diversa da quella vasale. Per altro, la coagulazione per via estrinseca porta all'origine di un coagulo ancora labile che non sarebbe sufficiente, da solo, a garantire una stabile emostasi per bloccare la fuoriuscita del sangue causata dal danno tissutale.

La sola coagulazione per via intrinseca, invece, può avvenire all'interno dei vasi sanguigni in condizioni patologiche, quando il sangue viene in contatto con una superficie estranea a quella vasale, ossia quando la superficie endoteliale dei vasi è alterata.

Lo sapevi che… La coagulazione per via intrinseca avviene anche quando il sangue viene prelevato e posto, ad esempio, all'interno di una provetta di vetro. Appena entrato in contatto con le pareti vetrose, il fattore di contatto di Hageman si attiva dando origine alla cascata che porterà alla formazione del coagulo. Per questo motivo, quando si eseguono alcune analisi del sangue, nelle provette utilizzate per la raccolta possono essere presenti apposite sostanze anticoagulanti che ostacolino questo processo.

Fattori della Coagulazione: Riassunto e Schematizzazione

Di seguito una tabella con riportati i principali fattori della coagulazione, i loro nomi, la via di appartenenza e le loro principali attività.