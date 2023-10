Ciclo di Krebs: dove avviene, come funziona e cosa forma

Il ciclo di Krebs è anche chiamato ciclo degli acidi tricarbossilici e utilizza come metabolita di partenza l' acetilcoenzima A (acetil CoA ), che si ottiene per azione della piruvato deidrogenasi sul piruvato prodotto (soprattutto) dalla glicolisi .

La settima tappa del ciclo di Krebs è catalizzata dall'enzima fumarasi, che si addiziona acqua in maniera stereospecifica per fare L-malato .

Nel citoplasma il malato può essere convertito in ossalacetato dal quale si può ottenere l' aspartato per azione della GOT (è una transaminasi ) oppure il glucosio attraverso la gluconeogenesi .

Solo quando la concentrazione di malato mitocondriale è talmente alta da garantire la conversione del malato in ossalacetato (nel ciclo di Krebs), allora il malato può essere utilizzato anche in altre vie (che sono citoplasmatiche).

La reazione catalizzata dalla succinato deidrogenasi è, allora, una reazione che si autoalimenta e questo è l'unico modo per fare avvenire la trasformazione di malato in ossalacetato.

La succinato deidrogenasi ha come cofattore il FAD . E' inibita dall'ossalacetato (inibizione feed-back), mentre ha come modulatore positivo (attivatore) il succinato e il fumarato.

In alcuni casi il GTP viene utilizzato come materiale ad alto contenuto energetico ma, solitamente, il GTP viene convertito in ATP per azione dell'enzima nucleoside difosfo chinasi (NDPK); è un enzima che si trova nelle cellule e catalizza la seguente reazione: N1TP + N2DP → N1DP + N2TP.

Nella seconda tappa del ciclo di Krebs, il citrato viene convertito in isocitrato per azione dell'enzima aconitasi.

Il carbonio metilico dell'acetilcoenzima A cede per tautomeria un protone , diventa un carboanione, e attacca il carbonio carbonilico dell' ossalacetato . Si forma così un tioestere ad alto contenuto energetico, il citril coenzima A , dal quale, per idrolisi , si ottengono il citrato + coenzima A .

Considerazioni

Il ciclo di Krebs è totalmente reversibile.

Per aumentare la velocità del ciclo di Krebs, si può aumentare la concentrazione dei metaboliti presenti in tale ciclo.

Una delle strategie per aumentare la velocità del ciclo di Krebs consiste nel convertire parte del piruvato che entra nei mitocondri, in ossalacetato (per azione della piruvato carbossilasi) e non trasformarlo tutto in acetil coenzima A. Aumenta, così, la concentrazione di ossalacetato, che è un metabolita del ciclo di Krebs e, quindi, aumenta la velocità di tutto il ciclo.

Nel ciclo di Krebs si convertono tre NAD+ in tre NADH e un FAD in FADH2 ed, inoltre, si ottiene un GTP. Canalizzando il potere riducente ottenuto dal ciclo di Krebs, si ha produzione di ulteriore ATP. Nella catena respiratoria, il potere riducente viene trasferito da NADH e FADH2 all'ossigeno. Tale trasferimento è dovuto ad una serie di enzimi localizzati sulla membrana mitocondriale che, nella loro azione, portano alla produzione di ATP.

I processi della catena respiratoria sono processi esoergonici e l'energia liberata viene usata per produrre ATP. Lo scopo della cellula è sfruttare i processi esoergonici per far avvenire la sintesi dell'ATP. Per ogni molecola di NADH che entra nella catena respiratoria, si ottengono 2.5 molecole di ATP e, per ogni FADH2, si ottengono 1.5 molecole di ATP. Questa diversità è dovuta al fatto che il FADH2 entra ad un livello più basso rispetto al NADH, nella catena respiratoria.

Col potere riducente del metabolismo aerobico si ottengono 30-32 ATP (219-233 kcal/mole) con un rendimento di circa 33% (il rendimento del metabolismo anaerobico è di circa il 2 %).