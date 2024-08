Cervice o collo dell'utero: cos'è, anatomia e funzioni

L'utero accoglie l' embrione nella propria mucosa (impianto) e ne sostiene lo sviluppo in feto e l'accrescimento di quest'ultimo sino al momento del parto

In basso, la cervice confina direttamente con la parte superiore della vagina , mentre in alto si continua con l'istmo uterino, rappresentando il punto di giunzione tra le due strutture.

Il collo dell'utero non è mobile perché è fissato alla vagina e alla vescica mediante tessuto connettivo lasso. Il corpo dell'utero è invece mobile, anche se tali movimenti vengono limitati da vari legamenti .

I due epiteli si uniscono nella cosiddetta giunzione squamo-colonnare , anche conosciuta come zona di trasformazione. Nella maggior parte delle donne adulte tale passaggio non è brusco: la giunzione squamocolonnare è una zona contenente aree irregolari di epitelio colonnare e squamoso metaplastico.

In questa immagine si possono vedere il canale cervicale, l'orifizio uterino interno e l'orifizio uterino esterno.

La cervice uterina si trova all'interno della cavità pelvica , fra la vagina e l'utero. Si presenta come una formazione cilindro-conica della lunghezza di 2,5-4 centimetri ed un diametro di 2 centimetri e mezzo. Tuttavia, va precisato che le sue caratteristiche morfologiche sono variabili in relazione all'età e al numero di figli avuti.

Quali funzioni svolge la cervice?

La cervice svolge un ruolo importante nel passaggio di fluidi fra l'utero e la vagina in quanto rappresenta una sorta di canale che mette in collegamento i due organi.

Difatti, attraverso la cervice uterina, capace di subire importanti modificazioni morfo-funzionali, passano (e si rendono attivi) gli spermatozoi per la fecondazione, il flusso mestruale ed il feto al momento del parto.

Le ghiandole della cervice uterina secernono muco sotto l'influenza degli ormoni sessuali femminili. Gli estrogeni, il cui picco si verifica in prossimità dell'ovulazione, stimolano le cellule a secernere un muco vischioso, trasparente ed acellulare che favorisce la sopravvivenza e la migrazione degli spermatozoi; è proprio nel canale cervicale che gli stessi acquisiscono la capacità fecondante (capacitazione).

Viceversa, sotto lo stimolo del progesterone la secrezione mucosa cervicale diviene più densa ed acida, opponendosi al passaggio degli spermatozoi in una cavità uterina non ancora predisposta all'impianto. D'altronde, anche l'orifizio uterino esterno ed il canale endocervicale divengono più ampi in fase pre-ovulatoria, quando il collo uterino è soffice e cedevole, mentre nei soggetti con ipoestrogenismo o nelle fasi di scarsa produzione estrogenica il canale risulta più stretto e poco cedevole.

Il muco secreto dalla cervice uterina possiede normalmente anche proprietà batteriostatiche a difesa sia del canale stesso che degli organi più interni della sfera genitale: corpo dell'utero e tube.

Durante la gravidanza, secrezioni mucose particolarmente dense si accumulano nel canale cervicale ostruendolo e creando una barriera protettiva per il feto chiamata tappo mucoso. Questo tappo viene perso poco prima del parto.

Durante la gravidanza, la cervice secerne un muco particolarmente denso che blocca l'ingresso dell'utero, dando origine al tappo mucoso, e rappresenta un prezioso supporto meccanico che impedisce l'uscita prematura del feto. Al momento del parto, invece, il tappo di muco si dissolve e la cervice diventa più morbida e sottile, si dilata e consente il passaggio del bambino.

Durante il travaglio, la stimolazione e lo stiramento del collo dell'utero inducono un rilascio di ossitocina, ormone secreto dalla neuroipofisi che provoca la contrazione dell'utero al momento del parto.

Infine, la presenza della cervice garantisce una protezione dell'utero, impedendo che oggetti inseriti in vagina (ad esempio, assorbenti interni, diaframma, ecc.) penetrino all'interno di quest'organo.

