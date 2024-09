Assorbimento del colesterolo: come funziona?

Il colesterolo si divide in endogeno ed esogeno : il primo è prodotto dal corpo stesso (in particolare dal fegato e dall'intestino); il secondo si assume, invece, attraverso il cibo.

Il colesterolo è una sostanza presente in tutto l'organismo e necessaria per la vita: è un componente importantissimo della membrana plasmatica che delimita le cellule e partecipa alla sintesi di ormoni steroidei , bile e vitamina D .

Grazie all'intervento della bile , il colesterolo libero viene emulsionato in micelle , goccioline lipoproteiche ricche di fosfolipidi , acidi grassi, sali biliari e monogliceridi. Il colesterolo micellare può attraversare, quindi, passivamente la fase acquosa a contatto con le membrane cellulari degli enterociti , al cui interno viene in parte riesterificato ad opera dell'enzima acil-colesterolo-acil-transferasi ( ACAT2 ) ed incorporato nei chilomicroni . Questi aggregati lipoproteici vengono convogliati nel circolo linfatico e da qui a quello sanguigno , che li trasporta al fegato dove vengono processati e distribuiti ai vari tessuti.

Negli alimenti, il colesterolo è presente sia in forma libera , che in forma esterificata , cioè legato ad un acido grasso . A livello intestinale, tale legame viene scisso da un'esterasi presente nel succo pancreatico , dato che il solo colesterolo libero può essere efficacemente assorbito dalla mucosa intestinale .

Anche se le percentuali appena esposte possono variare sensibilmente da individuo ad individuo , è chiaro come il colesterolo alimentare influenzi in misura tutto sommato modesta i livelli di colesterolemia. Infatti, oltre al già citato limite fisiologico di assorbimento, l'aumento del colesterolo nel sangue , conseguente agli alti apporti alimentari, determina un'inibizione dell' enzima 3-idrossi-3-metilglutaril- CoA reduttasi ( HMG-CoA reduttasi ) necessario alla sua sintesi endogena; di conseguenza, esiste un sistema omeostatico in grado di adeguare la sintesi endogena all'assorbimento intestinale.

In linea di massima, si stima che l'assorbimento del colesterolo a livello intestinale non possa superare il grammo al giorno.

Dei 300 mg di colesterolo che introduciamo approssimativamente ogni giorno con gli alimenti, ne viene assorbito soltanto il 50%. Tale percentuale varia in misura significativa in relazione alle riserve di colesterolo ; per le leggi omeostatiche, infatti, l'assorbimento enterico risulta tanto inferiore quanto più abbondanti sono le riserve di colesterolo dell'organismo e viceversa.

Come diminuire l'assorbimento di colesterolo?

Steroli vegetali o fitosteroli

La controparte vegetale del colesterolo, che ricordiamo essere concentrato negli alimenti animali ed assente in frutta e verdura, è rappresentata dagli steroli vegetali o fitosteroli. Queste sostanze, presenti nella dieta in concentrazioni simili al colesterolo, vengono tuttavia assorbite in percentuali nettamente inferiori, nell'ordine del 2% (un eccessivo assorbimento sta alla base di una malattia nota come Beta-sitosterolemia).

A livello della mucosa intestinale, il colesterolo compete con i fitosteroli per l'uptake da parte degli enterociti; di conseguenza, maggiore è la percentuale di fitosteroli nella dieta, minore risulta l'assorbimento intestinale di colesterolo. Tale strategia, concretizzata nell'assunzione di integratori a base di steroli vegetali, viene utilizzata per diminuire i livelli ematici di colesterolo in presenza di ipercolesterolemia, con tutti i limiti legati da un lato al rischio di un eccessivo assorbimento di fitosteroli in soggetti predisposti, e dall'altro al scarso impatto del colesterolo alimentare sui livelli plasmatici.

Fibra alimentare

Anche la fibra alimentare, specialmente quella solubile, contribuisce a ridurre l'assorbimento intestinale di colesterolo, attraverso la formazione di un gel che incorpora vari nutrienti diminuendo e rallentando l'assorbimento di sali biliari e colesterolo.

Farmaci

Un farmaco chiamato ezetimibe agisce ostacolando l'assorbimento di colesterolo, mentre il principio attivo colestiramina inibisce leggermente le capacità di assorbimento del colesterolo impedendo quello degli acidi biliari.

Dieta

Molto importante risulta la limitazione dietetica degli zuccheri e dei grassi saturi, che hanno un impatto equivalente, se non addirittura superiore al colesterolo, sulle concentrazioni ematiche di questo lipide. Infatti, gli acidi grassi saturi e gli zuccheri aumentano la disponibilità di acetil-coA (intermedio comune dell'ossidazione dei carboidrati e dei lipidi) necessario alla sintesi di colesterolo a livello delle cellule epatiche.

Di conseguenza, in presenza di ipercolesterolemia si consiglia di limitare l'introito di acidi grassi saturi a percentuali inferiori al 7% dell'energia introdotta, riducendo il più possibile l'apporto di acidi grassi trans e limitando quello di colesterolo a non più di 300 mg al giorno.

Tale risultato si ottiene preferendo le carni magre e le fonti proteiche vegetali, preferendo il latte scremato e limitando il consumo dei suoi derivati più grassi, ma anche minimizzando l'introito di lipidi parzialmente idrogenati presenti in molte margarine e prodotti confezionati (snack dolci e salati, e prodotti da forno in genere). Allo stesso tempo è importante minimizzare l'introito di bevande e prodotti alimentari addizionati di zucchero.