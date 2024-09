Articolazioni: cosa e quali sono, tipi e funzione

Le articolazioni sono strutture anatomiche, talora complesse, che mettono in reciproco contatto due o più ossa.

Nel loro insieme, il compito delle articolazioni è di tenere uniti i vari segmenti ossei, in modo tale che lo scheletro possa espletare la sua funzione di sostegno, mobilità e protezione.

Per evitare fenomeni degenerativi dovuti all'usura, nella maggior parte dei casi si tratta di un contatto non diretto, ma mediato da tessuto fibroso o cartilagineo e/o da liquido.

I legamenti sono parte integrante delle articolazioni; più precisamente, sono le strutture fibrose che, agendo come veri e propri "tiranti" - quindi, in maniera passiva - mantengono in sede l'articolazione.