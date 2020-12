In prossimità dell' articolazione del ginocchio , quindi, si divide in due sottobranche: la branca safena e la branca muscolo-articolare.

Essa emerge sul fronte laterale, circa 3,5 centimetri più in basso rispetto al legamento inguinale; da qui, si porta in profondità, verso il lato mediale del femore, e si orienta verso il basso.

In anatomia, mediale e laterale sono due termini dal significato opposto, che servono a indicare la distanza di un elemento anatomico dal piano sagittale , ossia l'asse che divide il corpo umano in due metà uguali e simmetriche. Mediale significa "vicino" o "più vicino" al piano sagittale, mentre laterale vuol dire "lontano o "più lontano" dal piano sagittale.

L'arteria epigastrica superficiale passa per la fascia cribriforme e, procedendo verso l'alto, si avvicina all' ombelico , all'interno della fascia superficiale addominale .

È da segnalare, inoltre, che, all'apice del triangolo femorale, l'arteria femorale entra in rapporto anche con il nervo cutaneo femorale mediale, il quale, in questa sede, si porta da una posizione laterale al vaso sanguigno a una posizione mediale.

È interessante segnalare che il suo primo tratto (triangolo femorale) si trova abbastanza in superficie , tanto da avere una certa rilevanza in ambito clinico (si veda capitolo dedicato); successivamente (canale degli adduttori), invece, si sposta più in profondità.

L'arteria femorale percorre la coscia, in posizione antero-mediale. Con il suo primo tratto, passa per il triangolo femorale; successivamente, entra ed esce dal canale degli adduttori, diventando, appena uscita, l'arteria poplitea (ginocchio).

L'arteria femorale nasce circa all'altezza di dove comincia la coscia e percorre quest'ultima in posizione antero-mediale , fino al ginocchio, punto in cui diviene arteria poplitea .

Significato Clinico

Arteria Femorale e Cateterismo

Il tratto iniziale dell'arteria femorale risiede appena sotto la pelle, è superficiale. Questa caratteristica rende il vaso arterioso in questione un comodo punto d'ingresso per cateteri, durante procedure diagnostiche, quali per esempio la coronarografia, o terapeutiche, come per esempio l'angioplastica coronarica, l'angioplastica venosa, l'angioplastica carotidea ecc.

Arteria Femorale e Polso Femorale

Ancora una volta grazie alla sua posizione superficiale nel primo tratto, l'arteria femorale è un vaso sanguigno arterioso che permette la misurazione della pressione sanguigna sistolica.

La misurazione della pressione sanguigna sistolica effettuata attraverso la palpazione dell'arteria femorale prende il nome di "polso femorale". Il "polso femorale" permette di rilevare pressioni sanguigne sistoliche superiori ai 50 mmHg.