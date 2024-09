Apparato genitale femminile: anatomia e come funziona

Qual è l'anatomia?

Apparato genitale femminile interno

Vagina

La vagina è il canale di natura fibro-muscolare che mette in comunicazione l'utero con l'esterno.

Per la precisione, è in collegamento con la cervice uterina, la quale rappresenta la parte più bassa dell'utero.

Dal punto di vista funzionale, la vagina è l'area anatomica deputata a ospitare lo sperma maschile dopo l'eiaculazione, in occasione di un rapporto sessuale.

Lo sapevi che... Il termine "vagina" deriva dalla parola latina "vagina", che vuol dire "guaina" o "fodero della spada".

Utero

Rappresentante l'organo più grande dell'apparato genitale femminile, l'utero è un elemento anatomico a forma di pera, il cui scopo è ospitare il feto durante la sua vita pre-natale.

Dal punto di vista anatomico, l'utero è un organo con una forte componente muscolare, dotato di tre importanti legamenti sospensori, noti come: legamento uterosacrale, legamento rotondo e legamento cardinale.

In generale, il ruolo dei tre legamenti è mantenere in posizione l'utero e limitarne il range di movimento.

Nello specifico, il legamento uterosacrale serve a prevenire gli eccessivi spostamenti in su e in giù dell'utero; il legamento rotondo serve a evitare gli eccessivi movimenti all'indietro dell'utero; infine, il legamento cardinale serve a impedire gli eccessivi movimenti in avanti e verso il basso dell'utero.

Nell'utero, gli anatomisti riconoscono due parti: una superiore, che prende il nome di corpo e ha il compito di accogliere il futuro nascituro, e una inferiore, che è la già nominata cervice uterina.

È nel corpo dell'utero che prende posto il futuro nascituro.

Dal punto di vista funzionale, l'utero provvede a:

Fornire protezione meccanica e sostanze nutritive all'embrione, prima (dalla I all'VIII settimana), e al feto, poi (dalla IX settimana al parto).

Eliminare i prodotti di scarto, prodotti dal futuro nascituro, durante tutta la sua vita pre-natale.

Garantire la fuoriuscita del feto, al termine della gravidanza. Ciò è possibile grazie alla componente muscolare che caratterizza l'utero e che ne permette le cosiddette contrazioni.

Cervice uterina

La cervice uterina, nota anche come collo dell'utero, è la stretta porzione cava con cui termina l'utero e che collega quest'ultimo con la vagina.

La cervice uterina ha forma cilindrica o conica.

In genere, circa metà del collo dell'utero è visibile a occhio nudo, attraverso l'apertura esterna della vagina.

Tube di Falloppio

In numero di due e simmetriche, le tube di Falloppio sono le strutture anatomiche tubulari, che connettono le ovaie all'utero (precisamente al corpo dell'utero).

Di natura prevalentemente muscolare, ospitano e orientano verso l'utero le cellule uovo rilasciate dalle ovaie; inoltre, se il concepimento ha luogo quando una cellula uovo è ancora al loro interno, assicurano il transito dell'uovo fecondato da dove risiede verso l'utero.

In ciascuna tuba di Falloppio, gli anatomisti riconoscono 4 sezioni o aree:

L' infundibolo . È la regione più vicina alle ovaie e in stretto rapporto con la cosiddetta fimbria. La fimbria è una frangia di tessuto, dotata di cilia, che facilita il movimento delle cellule uovo verso le tube di Falloppio.

. È la regione più vicina alle ovaie e in stretto rapporto con la cosiddetta fimbria. La fimbria è una frangia di tessuto, dotata di cilia, che facilita il movimento delle cellule uovo verso le tube di Falloppio. La regione ampollare . Con i suoi 6-7 centimetri di estensione, è la regione più lunga delle tube di Falloppio. Grazie alle cilia presenti sulla parete interna, facilita il transito delle cellule uovo o delle uova fecondate dalle ovaie all'utero

. Con i suoi 6-7 centimetri di estensione, è la regione più lunga delle tube di Falloppio. Grazie alle cilia presenti sulla parete interna, facilita il transito delle cellule uovo o delle uova fecondate dalle ovaie all'utero La regione istmica . Rappresenta la porzione più stretta delle tube di Falloppio e misura, in genere, 2-3 centimetri circa. Ha un andamento rettilineo.

Anch'essa è attrezzata di cilia, per il passaggio delle cellule uovo o delle uova fecondate.

. Rappresenta la porzione più stretta delle tube di Falloppio e misura, in genere, 2-3 centimetri circa. Ha un andamento rettilineo. Anch'essa è attrezzata di cilia, per il passaggio delle cellule uovo o delle uova fecondate. La regione intramurale. Regione terminale delle tube di Falloppio, è anche la sezione più corta.

Prende contatto con l'utero, introducendosi nel miometrio (ossia il muscolo dell'utero).

A questo livello, prende posto la cosiddetta giunzione utero-tubale, ossia l'apertura delle tube di Falloppio a livello dell'utero.

Sinonimo di tuba di Falloppio Le tube di Falloppio hanno diversi sinonimi. Sono, infatti, note anche come: salpingi, ovidotti o trombe uterine.

Ovaie

Le ovaie (al singolare ovaia, ma anche ovaio od ovario) sono le gonadi femminili.

In anatomia umana, il termine gonadi indica le ghiandole che producono i gameti, ossia le cellule sessuali.

In numero di due e di forma simile a un fagiolo, le ovaie ricoprono due funzioni di estrema importanza:

Producono la cellula uovo (od ovocita od oocita ), che è il gamete femminile.

Come si vedrà, per circa metà del cosiddetto ciclo mestruale, ogni cellula uovo sosta nell'ovaio e va incontro a un processo di maturazione fondamentale.

Alla conclusione della fase di maturazione, ha luogo la cosiddetta ovulazione, ossia il rilascio dell'ovocita nelle tube di Falloppio.

(od od ), che è il gamete femminile. Come si vedrà, per circa metà del cosiddetto ciclo mestruale, ogni cellula uovo sosta nell'ovaio e va incontro a un processo di maturazione fondamentale. Alla conclusione della fase di maturazione, ha luogo la cosiddetta ovulazione, ossia il rilascio dell'ovocita nelle tube di Falloppio. Secernono gli ormoni sessuali femminili, estrogeni e progesterone, i quali giocano un ruolo essenziale nello sviluppo dei caratteri sessuali secondari e nella riproduzione.

Insieme all'utero, le ovaie possono considerarsi, a pieno diritto, gli organi principali dell'apparato genitale femminile.

Apparato genitale femminile esterno

Monte di Venere

Di forma triangolare e con l'apice rivolto verso il basso, il monte di Venere è una massa arrotondata di tessuto adiposo, situata in corrispondenza del pube e limitata superiormente dall'ipogastrio e lateralmente dalle pieghe inguinali. Rispetto alle altre strutture della vulva, sovrasta le grandi labbra.

In genere, l'epidermide del monte di Venere è spessa e presenta ghiandole sebacee e sudoripare.

In età prepuberale, il monte di Venere è una regione anatomica glabra, cioè priva di peli; con l'inizio della pubertà e fino al termine di questa comincia a ricoprirsi gradualmente di lunghi peli.

Grandi labbra

Le grandi labbra (o labbra maggiori) sono due evidenti pieghe cutanee longitudinali, che si estendono verso il basso e all'indietro, a partire dal monte di Venere fino al perineo.

A livello del monte di Venere, formano la cosiddetta commessura vulvare anteriore (N.B: in anatomia, commessura identifica un punto di congiunzione tra due parti di una struttura).

(N.B: in anatomia, commessura identifica un punto di congiunzione tra due parti di una struttura). A livello del perineo, esattamente a pochi centimetri dall'ano, formano la cosiddetta commessura vulvare inferiore (forchetta vulvare).

Composte prevalentemente da tessuto connettivo fibro-elastico e ricche di adipe, le due grandi labbra presentano, ciascuna, due facce: una laterale (esterna) e una mediale (interna).

La faccia mediale di ogni grande labbro confina con la faccia laterale del piccolo labbro omolaterale; nel punto di connessione, c'è un solco noto come solco interlabiale.

Nella donna adulta, le grandi labbra misurano mediamente 7-8 centimetri in lunghezza, 2-3 centimetri in larghezza e 15-20 millimetri in spessore.

Più pigmentate rispetto alle altre parti del corpo, sono sede di ghiandole sudoripare e sebacee, il cui secreto funge da richiamo sessuale.

Con l'inizio della pubertà, le grandi labbra cominciano a ricoprirsi di peli: la zona precisa in cui crescono questi peli è sulla faccia laterale (quindi la faccia mediale è glabra).

Dopo la menopausa, si assottigliano, perdendo molta della componente adiposa e diventando più sottili e flosce.

La funzione delle grandi labbra è offrire protezione alle piccole labbra, al meato vaginale e all'orifizio uretrale esterno.

Nell'uomo, le grandi labbra corrispondono alla scroto.

Piccole labbra

Le piccole labbra (o ninfe o labbra minori) sono le due sottili pieghe cutanee rosate, che risiedono internamente alle due grandi labbra (si ricorda che il punto di separazione tra le grandi e le piccole labbra è il cosiddetto solco interlabiale).

Hanno inizio appena sotto la clitoride: qui danno origine a due strutture particolari, note come frenulo della clitoride e cappuccio (o prepuzio) della clitoride.

Proseguendo verso il basso, le piccole labbra tendono ad assottigliarsi fino a confluire nelle grandi labbra e così scomparire oppure fino a ricongiungersi, dando origine al cosiddetto frenulo delle piccole labbra.

Come le grandi labbra, presentano una faccia esterna (laterale) e una faccia interna (mediale).

In genere, il margine libero delle piccole labbra presenta una dentellatura alquanto irregolare e fluttua liberamente.

Con la loro faccia interna, delimitano un'area anatomica chiamata vestibolo vulvare.

Nella donna adulta, le piccole labbra misurano 30-35 millimetri in lunghezza, 10-15 millimetri in larghezza e 4-5 millimetri in spessore.

Oltre ad essere rosate, tendono ad avere un aspetto mucoso e umido; inoltre sono prive di peli.

La conformazione delle piccole labbra varia in maniera anche molto sensibile da donna a donna e in base ai caratteri razziali: per esempio, in alcuni soggetti sono quasi assenti, mentre, in altri, sono decisamente marcate.

Le piccole labbra mancano di ghiandole sudoripare, ma presentano una rete alquanto estesa di ghiandole sebacee (tra quest'ultime, rientrano i granuli di Fordyce).

Fino a prima che inizi la pubertà, le labbra minori sono di piccole dimensioni; con l'avvento della pubertà, cominciano a ingrandirsi gradatamente fino alle dimensioni adulte.

Costituite da tessuto fibro-elastico e riccamente vascolarizzate, le labbra minori hanno il compito di proteggere l'orifizio uretrale e il meato vaginale. Inoltre, sembrano avere un ruolo determinante nella sensazione di piacere, provata dalla donna durante i rapporti sessuali.

Apertura vaginale

Come suggerisce il nome, è appunto l'apertura verso l'esterno della vagina.

Essa rappresenta la via di uscita del sangue mestruale e del feto (ovviamente al momento del parto naturale), e quella di entrata del pene, degli assorbenti interni, dei sex toys ecc.

Imene

L'imene è la membrana sottile ed elastica che circonda o chiude parzialmente o completamente l'apertura vaginale.

La precisa funzione dell'imene è ancora sconosciuta; secondo alcuni esperti, avrebbe una funzione barriera: servirebbe, infatti, a proteggere l'apertura vaginale e le zone immediatamente circostanti durante lo sviluppo dell'apparato genitale fino alla pubertà.

Le ghiandole di Bartolini, o ghiandole vestibolari maggiori, sono due grosse ghiandole situate nella parte inferiore delle grandi labbra, accanto al meato vaginale.

Il dotto escretore di ciascuna ghiandola di Bartolini sfocia tra un piccolo labbro e l'apertura esterna della vagina.

La funzione delle ghiandole di Bartolini è secernere un liquido vischioso, che serve alla lubrificazione vaginale, durante l'eccitazione sessuale.

Nella donna adulta, le ghiandole di Bartolini possono essere paragonabili, per dimensioni, a un pisello o a una mandorla.

Clitoride

La clitoride è un organo erettile, che prende posto:

Nella parte anteriore e superiore della vulva, in corrispondenza del punto di unione delle piccole labbra.

Appena sopra l'apertura esterna dell'uretra, apertura che, a sua volta, risiede più sopra del meato vaginale.

Sotto il profilo morfologico, la clitoride assomiglia a una Y: presenta, infatti, due porzioni oblique superiori, denominate radici, e una struttura unica proiettata verso il basso, nota come corpo della clitoride.

Il corpo della clitoride termina con un'estremità libera, rigonfia e dalla forma conica, che gli anatomisti chiamano glande.

Altre due particolarità anatomiche del corpo della clitoride, che meritano una citazione particolare, sono: il cosiddetto gomito della clitoride (è una piega del corpo) e la cosiddetta asta della clitoride (è la zona compresa tra gomito e glande della clitoride).

La clitoride è ricca di terminazioni nervose: queste terminazioni le conferiscono un'estrema sensibilità, tanto da risultare, dal punto di vista del piacere sessuale, l'elemento anatomico più importante dell'apparato genitale femminile esterno.

Nell'uomo, la clitoride corrisponde, in parte, al pene (N.B: il pene ha anche altre funzioni, mentre sembra che la clitoride sia legata solamente al piacere).