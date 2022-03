Alopecia: Cos’è? Cause e Come Si Riconosce dai Sintomi

Per tali motivi, quando la perdita media giornaliera supera i 100 capelli e si protrae a lungo (oltre 4 settimane), è importante non sottovalutare il problema e rivolgersi al proprio medico per intervenire nel modo più corretto. Solo con un quadro molto preciso, infatti, è possibile scegliere la terapia più mirata e prospettare un obiettivo realmente raggiungibile .

La perdita di un numero limitato di capelli (50-60 capelli) al giorno è un fenomeno naturale, in quanto parte del processo di ricambio programmato della capigliatura. Tuttavia, in alcune condizioni, la caduta dei capelli aumenta fino a determinare un diradamento progressivo della chioma.

L' alopecia da stress (o alopecia psicogena) è una forma di perdita di capelli che si manifesta in concomitanza a periodi particolarmente stressanti dal punto di vista fisico e/o psicologico. Questa condizione si manifesta con un diradamento dei capelli caratteristico, in seguito al quale il cuoio capelluto diventa visibile, soprattutto nell'area centrale dove si estende dall'attaccatura frontale al vertice, con le stesse modalità di densità pilare e qualità dei fusti. Le cause responsabili dell'alopecia psicogena non sono ancora del tutto note, ma le ipotesi sono varie. In particolare, è noto che lo stress determini la liberazione di alcune sostanze, dette neuro-peptidi, in grado di indurre un'aumentata caduta dei capelli. Studi recenti hanno evidenziato, poi, che i nervi presenti intorno al follicolo, sotto effetto dello stress, liberano dei mediatori dell' infiammazione che bloccano la crescita del fusto capillare. Alcuni dati clinici indicano che generalmente l'alopecia psicogena insorge 2-4 mesi dopo l'evento stressante, ma la caduta dovrebbe placarsi non appena i fattori scatenanti scompaiono. Intervenendo sulle cause del fenomeno, con trattamenti locali e, se necessario, generali adeguati al proprio caso, è possibile riportare le condizioni alla normalità in un tempo relativamente breve e con elevate probabilità di successo.

Diverso ancora è il discorso per l' alopecia da chemioterapici , dovuta alle terapie farmacologiche antitumorali . Gran parte di questi farmaci causano, infatti, una caduta acuta di quasi tutti i capelli, in quanto bloccano l'attività dei follicoli in fase anagen, facendo sì che il fusto si spezzi a livello del bulbo. Al termine della chemioterapia i capelli ricrescono completamente (anche se a volte possono avere un colore ed una forma differenti).

Altra forma è l' alopecia cicatriziale , conseguenza di malattie infiammatorie che distruggono definitivamente i follicoli. La più frequente di queste malattie è il lichen planus pilare . Purtroppo, i capelli persi non possono essere riacquistati in quanto i follicoli sono stati distrutti ed il danno è irreversibile. Solo in alcuni casi, è possibile arrestare la progressione della malattia ed evitare che le chiazze alopeciche si ingrandiscano mediante la somministrazione di cortisone per via sistemica.

Purtroppo, l'alopecia areata non è semplice da trattare, non esiste una cura definitiva e le terapie hanno esito imprevedibile e variabile da soggetto a soggetto.

L'alopecia areata insorge soprattutto durante l'infanzia o in giovane età. Il decorso della malattia è molto variabile: in alcuni casi, va incontro ad una remissione spontanea (senza conseguenze); altre volte, si ripresenta ciclicamente o evolve in forme recidivanti o croniche , più estese.

Inoltre, l'affezione non determina mai un'atrofia o una riduzione dei follicoli: in qualsiasi momento, sotto l'effetto delle terapie o spontaneamente, i capelli caduti possono ricrescere.

In ogni caso, l'alopecia areata provoca una perdita di capelli non cicatriziale (cioè non provoca mai una distruzione definitiva dei follicoli piliferi coinvolti).

La terapia medica può essere utilizzata in combinazione con cosmetici anticaduta (fiale, sieri, lozioni, shampoo ecc.), affinché possano agire sinergicamente per favorire la ricrescita dei capelli .

In entrambi i casi, trattandosi di terapie ormonali, sono possibili effetti collaterali, come il calo della libido e la perdita dell' erezione , che tendono, però, a scomparire alla fine del trattamento.

L'alopecia androgenetica è causata dalla combinazione di fattori ormonali e genetici : in soggetti predisposti, infatti, la malattia è determinata dall'eccessiva sensibilità dei follicoli pilo-sebacei agli ormoni androgeni , che porta i capelli ad indebolirsi progressivamente. In altri termini, la sovrabbondante presenza di diidrotestosterone (DHT) risulta altamente dannosa per la capigliatura: dapprima, l'ormone agisce accorciando la fase di crescita ( anagen ), poi provocando una progressiva miniaturizzazione del follicolo, che produrrà uno stelo sempre più assottigliato, fino a raggiungere l'atrofia. Se non si interviene per tempo, questo processo progredisce inarrestabilmente, con velocità e gravità dipendente dalla propria predisposizione genetica .

L' alopecia androgenetica , comunemente nota come calvizie , è la forma più comune della malattia: colpisce l'80% degli uomini e il 40-50% delle donne (in particolar modo, dopo la menopausa).

Se considerato da solo, il termine "alopecia" è estremamente generico: questo può essere utilizzato, infatti, per indicare una serie di patologie molto diverse tra loro, sia dal punto di vista delle cause, che del decorso, per non parlare della terapia.

Diagnosi

In caso di sospetta alopecia, è importante rivolgersi ad un dermatologo e sottoporsi ad esami accurati per avere un quadro completo del proprio stato di salute generale. Il benessere della chioma riflette, infatti, lo stato di salute psichico e fisico generale dell'organismo.

Il metodo diagnostico più sicuro e preciso per determinare con precisione le ragioni della caduta dei capelli è la biopsia del cuoio capelluto, eseguita da un medico specialista.

Alopecia: Quando Rivolgersi al Medico? In presenza di un diradamento di entità significativa o particolarmente protratto nel tempo, il consiglio sempre valido è quello di rivolgersi al proprio medico o al dermatologo di riferimento, in modo da individuare la causa della caduta dei capelli, qualora non fosse già nota.

Alopecia: Come viene Diagnosticata?

La diagnosi di alopecia è generalmente formulata partendo da un'anamnesi accurata, ponendo l'attenzione su eventuali cambiamenti, intervenuti di recente nella propria vita, che possano averla scatenata.

La valutazione medica prevede, inoltre, alcuni esami del cuoio capelluto e del capello, quali il pull test, la dermatoscopia ed il tricogramma: è importante, infatti, esaminare al microscopio i capelli che cadono e in quale fase di crescita sono (telogen, anagen), in quanto un'aumentata caduta di capelli può essere segno di molte patologie, con cause e risposte ai trattamenti molto diverse.

Alopecia: Quali Esami sono utili?

Pull test

Il pull test permette di valutare se la caduta dei capelli è normale o eccessivamente aumentata. Il test viene effettuato in diverse aree del cuoio capelluto dal dermatologo, che esercita con la mano una leggera trazione; quando si estraggono meno di 6-10 capelli, il risultato del test è considerato nella norma. Per una corretta interpretazione, è necessario che i capelli siano puliti.

Shutterstock

Dermatoscopia del cuoio capelluto

La dermatoscopia del cuoio capelluto è un esame non invasivo che prevede l'uso di una videocamera collegata ad un monitor in grado di memorizzare le immagini acquisite. Con questa tecnica si evidenziano le condizioni del cuoio capelluto e la variabilità del diametro del capello, che rappresenta il segno precoce di alopecia. Nel dettaglio, se la dermatoscopia dimostra una variabilità maggiore al 20% è possibile formulare la diagnosi della perdita dei capelli patologica, anche se la capigliatura è in apparenza molto folta.

Tricogramma

Il tricogramma consente, poi, di distinguere con precisione la percentuale di capelli in anagen, cioè in crescita, rispetto a quelli in telogen che stanno per cadere. Per l'analisi, viene strappato un piccolo ciuffo di capelli con un'apposita pinza, per essere osservato al microscopio.

Biopsia del cuoio capelluto

Raramente, è necessario eseguire una biopsia del cuoio capelluto per l'esame istologico al microscopio di un piccolo campione di tessuto. Altri test possono essere organizzati per escludere o accertare altre cause di perdita di capelli, tra cui carenza di ferro, malattie della tiroide, lupus sistemico e infezioni (es. sifilide o dermatofitosi).

Gli esami di laboratorio sono spesso utili per capire le cause di una alopecia di non chiara patogenesi.

La caduta dei capelli può essere, infatti, una conseguenza di disfunzioni ormonali o altre condizioni patologiche dell'organismo (es. infezioni, malattia ematologica, collagenopatia, sindrome carenziale per una dieta inappropriata o per un malassorbimento grave ecc.). In questo caso, il dermatologo può chiedere al paziente di consultare un endocrinologo o un immunologo per esami più approfonditi, tra cui:

Esami ematochimici;

Dosaggio ormonale plasmatico;

Dosaggio ormonale sulle urine delle 24 ore.