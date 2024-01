Fisico da ballerino: come ottenerlo

Fino ad oggi, in occidente, tra i simboli di maggior virilità ben pochi di noi avrebbero inserito la figura del ballerino di danza classica . Ignorantemente stereotipata come una figura effemminata, esile , fragile e debole, quella del danzatore è un'icona che, con grande fatica , ma immenso merito, sta finalmente guadagnando il ruolo che gli spetta.

Ovviamente, la maggior parte degli aspetti fisici sui quali si concentrano uomini e donne sono diversi, anche se le differenze "tipicamente legate al sesso" paiono incidere sempre meno e rimescolarsi. Non di meno, a seguito dell'espansione dei social-network, le varie culture tendono progressivamente a contaminarsi.

Se, fino a pochi anni fa, questo aspetto sociale sembrava interessare per la quasi totalità il sesso femminile – probabilmente a causa del goffo tentativo maschile di nascondere tale fragilità – oggi è stato completamente sdoganato sull'intera popolazione.

In un'epoca nella quale "apparire" sembra più importante del "essere" e del "vivere", siamo tutti molto preoccupati di come ci possano vedere gli altri. A tal proposito, è inutile dire quanta importanza rivesta la cultura estetica .

Beh, difficile rispondere; di solito, no .

Tutto questo non si ottiene certo "gratis". Il ballo è una grande passione, dietro la quale si celano fatica e rinunce; ciò significa che praticarlo con finalità estetiche non porterà da nessuna parte. L'interesse per la fisicità può essere in gran parte soddisfatto dalle attività fitness e dal culturismo natural – attività che, però, non hanno alcun impatto positivo sul portamento; anzi!

A prescindere dalla muscolatura, buona in termini quantitativi ed eccellente nelle proporzioni tanto quanto nella funzionalità (qualità atletiche), anche grazie alla bassissima percentuale di grasso corporeo , ciò che ipnotizza noi "comuni mortali" sono soprattutto l'armonia, la classe e la leggiadria con le quali si presenta. In una parola: il portamento .

In tutti i casi, il nostro consiglio è quello di provare . L'unica raccomandazione è di prestare attenzione a prefissarsi obbiettivi ragionevoli ; sia per ragioni di sicurezza ( prevenzione degli infortuni ), sia per mantenere alta la motivazione.

Ruolo della dieta: mangiare bene è sufficiente?

Al di là delle proporzioni e del portamento, il fisico del ballerino di danza classica è indubbiamente valorizzato da una bassissima percentuale di grasso corporeo.

I danzatori professionisti si caratterizzano per body-fat che arrivano al 5%. Per chi non se ne intendesse, significa più o meno vedere le striature muscolari sui glutei.

A tal proposito bisogna fare una precisazione molto importante. Non tutti sopportano ugualmente percentuali di grasso corporeo così basse. Alcuni studi dimostrano che, mediamente, gli uomini iniziano ad accusare un abbassamento del testosterone sotto l'8%. Esattamente come avviene per le donne che, se troppo magre, lamentano un'alterazione dell'asse ormonale sessuale, con alterazione ed interruzione delle mestruazioni.

In tal senso, cercare di raggiungere e mantenere certi livelli di body-fat può non essere una pratica sana. Ciò dipende, essenzialmente, dal proprio set-point, ovvero dal livello di grasso corporeo che il nostro organismo percepisce come "sufficiente". Alcuni uomini iniziano a soffrire già sotto il 12%.

Ma allora, come fanno i ballerini e molti altri atleti a sopportare questa situazione?

In molti casi, questo è uno degli aspetti della "genetica da urlo" di cui abbiamo parlato sopra.

In altri casi, invece, entra in gioco il doping vero e proprio, sempre più frequentemente costituito da micro-doping; si tratta dell'utilizzo di protocolli dopanti limitati a mantenere il testosterone a livelli fisiologici. Purtroppo, talvolta queste metodiche si "camuffano" da terapia farmacologica.

Come si ottengono percentuali di grasso corporeo così basse?

Semplicemente previa dieta ipocalorica, ovvero mangiando meno calorie di quelle che si consumano durante il giorno. Non c'è un apporto calorico valido per tutti e, in tal caso, è necessario farsi seguire da un professionista. Raggiunto l'obbiettivo, è però necessario mantenerlo.

Per chiarezza: al di là della genetica, questi atleti mangino veramente poco e pulito. Sarebbe scorretto e fuorviante sostenere il contrario, magari prendendo come esempio la testimonianza del "fuoriclasse di tendenza".

Purtroppo, accade spesso che, nelle interviste, gli atleti affermino di "non seguire diete troppo rigide"; in linea di massima, è falso. Anche se, magari, a loro non costa nulla mangiare in modo calibrato tutti i giorni della loro vita.

Da un lato, questo aspetto è positivo, perché scoraggia le restrizioni alimentari in chi legge; dall'altro, è innegabile che crei false illusioni, e la convinzione di "essere particolarmente sfortunati" se non si riesce nello stesso intento.

Ad ogni modo, la proverbiale "rigidità alimentare" che in passato caratterizzava gli atleti di danza classica, tale da aver indotto frequentemente disturbi alimentari, pare sia stata parzialmente ridimensionata. Non a caso, i ballerini contemporanei sono anche più muscolosi – non si costruisce muscolo senza mangiare – e visibilmente più sani.