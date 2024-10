Metastasi al fegato: perché sono frequenti, come si manifestano e trattamento

Il fegato è la sede più frequente di localizzazione delle metastasi, cioè di cellule tumorali che si staccano da tumori nati in un altro organo e che, soprattutto attraverso il sangue, giungono al fegato e ivi si moltiplicano. Questo si verifica in circa il 30% di tutti i tumori maligni che si sviluppano nell'organismo ed in circa il 50% di quelli che riguardano gli organi addominali. Il fegato può anche essere invaso da tumori di organi adiacenti (per esempio del rene destro).

Shutterstock

La caratteristica principale del fegato sede di metastasi è un notevole aumento del suo volume, che si sviluppa rapidamente. L'organo diventa palpabile e si può apprezzarne l'irregolarità della superficie, per la presenza di tanti nodulini, e la consistenza particolarmente dura. Possono essere presenti dolore, febbre e, prima o poi, compare l'ittero. In circa il 20% dei casi si riscontra aumento del volume della milza.

La diagnosi viene fatta, di regola, con gli esami strumentali: ecografia, TC, angiografia, biopsia epatica.

La terapia chirurgica è riservata a quei pochi casi nei quali le metastasi interessano soltanto una piccola porzione di fegato e/o sono numericamente limitate.

Nei rimanenti casi, possono essere tentati trattamenti ablativi locali con radiofrequenza e di chemioembolizzazione attraverso catetere arterioso (TACE), e/o interventi mirati di chemioterapia locale.

Altri articoli su 'Metastasi al Fegato'