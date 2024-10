Come viene diagnosticato un tumore al fegato?

Analisi del sangue

Molto importanti per la diagnosi sono le manifestazioni cliniche che questo tumore può dare, associate ad una storia di epatite o di alcolismo.

Indici di Funzionalità epatica

Il passo successivo consiste nelle cosiddette "prove di funzionalità epatica", cioè nell'andare a ricercare nel sangue la quantità delle sostanze normalmente prodotte dal fegato (colesterolo, vitamina k, proteine della coagulazione come il fibrinogeno ed altre) - che saranno ridotte nel caso di tumore - e degli enzimi epatici, le transaminasi, che si liberano nel sangue ogni qualvolta vi sia una rottura degli epatociti e che quindi aumentano in caso di tumore, anche se non in maniera eclatante come durante un'epatite acuta.

Spesso aumentano anche la bilirubina (una sostanza di colore giallo-verde, che deriva dalla degradazione dell'emoglobina contenuta nei globuli rossi morenti e che viene eliminata con la bile), ed alcuni indici che rivelano una malattia in fase sempre attiva (chiamati proteina C reattiva o PCR e velocità di eritrosedimentazione o VES).

La diagnosi può trovare un dato di supporto nel dosaggio di un'altra proteina, chiamata α-feto-proteina (AFP). Questa è sintetizzata dal fegato del feto in via di sviluppo nell'utero della madre, ma non più dal fegato adulto. Ricompare nel sangue dei pazienti con epatocarcinoma, perché l'epatocita è trasformato dal tumore e tende a "differenziarsi", riacquistando le capacità tipiche delle cellule fetali. In realtà, anche nell'adulto normale esistono tracce di questa sostanza (fino a 10-15 nanogrammi su millilitro), ma valori oltre i 200 devono essere considerati altamente sospetti per la presenza di un tumore del fegato. Questo aumento si verifica in un elevato numero di neoplasie epatiche, specialmente se estese, e tende a regredire completamente dopo asportazione della massa. Però, l'AFP può aumentare nel sangue anche in corso di altre malattie del fegato non tumorali e, in particolare, in corso di cirrosi epatica. Infine, è stato visto che il 25% degli epatocarcinomi non produce AFP, quindi questo marcatore ha comunque dei limiti.