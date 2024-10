Sintomi del tumore al fegato: come ci si accorge?

Sono molto vari ed in genere, inizialmente, molto subdoli.

Rapida perdita di peso Più importante per la diagnosi è il rapido dimagrimento, che può arrivare anche fino a 30-40 kg, tanto più sospetto se insorge in presenza di cirrosi ed è associato a stanchezza cronica, anoressia (mancanza di appetito), nausea e vomito.

Altri sintomi Può esserci febbre, in genere non elevata, associata a dolore osseo (quando sono presenti metastasi in questa sede). La colorazione giallastra della pelle, chiamata ittero, pur essendo frequente, non è costante in tutti i casi e comunque non è mai molto intensa, salvo nel caso in cui si stabilisca una compressione delle grosse vie biliari da parte di linfonodi ingrossati per l'abbondante presenza di cellule tumorali. Il ristagno di bile nelle vie biliari, infatti, provoca un rigurgito della stessa nel sangue, che da qui va alla pelle donandole il tipico colore giallo.