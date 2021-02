L'operazione chirurgica è molto lunga e richiede un'equipe di medici esperti. Se non insorgono complicazioni, come per esempio rigetto, infezioni post-chirurgiche o mancata ripresa funzionale dell'organo trapiantato, il paziente può tornare gradualmente a condurre una vita normale.

Data l'enorme richiesta, i candidati al trapianto di fegato vengono scelti dopo una lunga serie di esami specifici. Se al termine delle indagini l'individuo risulta idoneo all'intervento, viene inserito in una lista d'attesa e chiamato non appena possibile.

Dai dati ufficiali del Centro Nazionale Trapianti del 2018, in Italia il numero di trapianti di fegato effettuati è stato di 1246, ma i pazienti in lista d'attesa erano 1481. Dal 1992 al 2018, sempre in Italia, i trapiantati sono stati oltre 20.000.

Il fegato è uno degli organi più complessi del corpo umano ; non a caso, svolge un numero elevatissimo di funzioni, molte delle quali fondamentali per la vita.

Prima di ricevere un fegato nuovo, un individuo dev'essere sottoposto a diversi esami, mirati a valutare se ci sono le condizioni appropriate per un trapianto. Se un paziente è considerato idoneo, viene inserito in una lista d'attesa, in cui sono presenti altre persone nelle sue stesse condizioni sia pure con diverso grado di gravità.

Il donatore, di solito, è una persona deceduta da poco per morte cerebrale o cardiaca, oppure, se ci sono le condizioni, può essere anche un individuo vivente. Infatti, il fegato è un organo straordinario, in grado di autorigenerarsi anche dopo una sua asportazione parziale.

Diversamente da quanto accade per cuore , reni e polmoni , non esiste, oggigiorno, un organo artificiale o un dispositivo meccanico (come ad es. la dialisi renale) in grado di sostituire un fegato mal funzionante. L'unica soluzione possibile, quando il danno epatico è profondo e irreparabile, è il trapianto d' organo umano . Ciò spiega diversi aspetti: non solo le difficoltà nel recuperare un organo compatibile con il paziente, ma anche l'enorme richiesta, i tempi di attesa e l'iter da seguire per rientrare nelle liste di attesa.

Individui con una grave insufficienza epatica sono i candidati migliori per un trapianto di fegato, in quanto tale intervento rappresenta l'unica cura efficace per salvargli la vita. Ma quali sono le cause di insufficienza epatica e, indirettamente, di trapianto di fegato?

Il fegato, per svariati motivi, può danneggiarsi in modo profondo e perdere definitivamente ogni sua funzione. Questo processo è noto come insufficienza epatica .

Rischi

Trapianto di Fegato: Rischi e Complicanze

Il trapianto di fegato è un intervento molto delicato e non privo di complicazioni.

Per prevenire il rischio di rigetto, che l'organismo mette in atto nel momento in cui riconosce come 'non suo' l'organo trapiantato (non-self), è obbligatoria l'assunzione di farmaci immunosoppressori; questi vengono somministrati con l'idea che, indebolendo il sistema immunitario, l'organo trapiantato non venga aggredito e "trattato" dalle difese immunitarie come un qualcosa di estraneo all'organismo.

Un elenco delle possibili complicanze a cui può andare incontro un trapiantato di fegato è il seguente:

Rigetto o fallimento del trapianto;

Infezioni virali e fungine;

Trombosi dei vasi ricostruiti durante il trapianto;

Problemi alle vie biliari;

Diabete;

Insufficienza renale;

Neoplasie di vario tipo;

Malattie linfoproliferative post-trapianto.

Rigetto o Fallimento del Trapianto di Fegato

Rigetto e fallimento del trapianto sono due situazioni distinte, ma ugualmente gravi.

Il rigetto si verifica quando il sistema immunitario non riconosce l'organo trapiantato (in questo caso, il fegato) e lo aggredisce come fosse qualcosa di estraneo.

La parola fallimento, invece, fa riferimento all'insuccesso operativo dell'organo, il quale manifesta una ripresa funzionale non ottimale dopo l'impianto per motivazioni legate generalmente ad un danno d'organo durante l'osservazione del donatore (ipotensioni, traumatismi, abitudini di vita non riferite): questa situazione si verifica nell'1-5% dei casi.

Un'altra grave causa di insufficienza d'organo sono le trombosi dell'arteria epatica o della vena porta, ricostruite durante il trapianto.

Il rigetto, se ha luogo, avviene dopo 7-14 giorni e riguarda indicativamente il 25% dei casi (ampia variabilità in letteratura tra le varie casistiche) ma nella maggior parte dei casi si risolve con un incremento della terapia immunosoppressiva senza danni permanenti all'organo trapiantato.

Il fallimento, quando si verifica, si osserva nel giro di pochi giorni, interessa il 5-7% dei trapianti e richiede nella maggioranza dei casi un retrapianto urgente.

Infezioni

Le infezioni batteriche, fungine e virali sono particolarmente frequenti nei trapiantati di fegato e non solo. La causa è legata, come anticipato, all'assunzione di farmaci immunosoppressori e strettamente dipendenti dalle condizioni cliniche del paziente al momento del trapianto (MELD elevato, sarcopenia, fragilità e decadimento clinico con frequenti e continue ospedalizzazioni). Infezioni gravi possono causare il decesso del paziente e rappresentano la principale causa di mortalità nel primo mese posto-operatorio.

Le infezioni da funghi riscontrate sono quelle sostenute da candidosi (più frequenti) o le polmoniti fungine (molto rare).

Le infezioni virali più comuni, invece, sono quelle causate da citomegalovirus; queste possono essere prevenute assumendo antibiotici per diversi mesi dopo l'intervento.

Insufficienza Renale

Come l'insufficienza epatica costituisce la perdita delle funzioni del fegato, così l'insufficienza renale è la riduzione drastica delle capacità dei reni.

Secondo una fonte inglese, tale situazione si verifica in un trapiantato di fegato ogni 5 e ha, come probabile causa scatenante, l'assunzione (ancora una volta) di farmaci immunosoppressori.

Neoplasie

Coloro che si sono sottoposti a trapianto di fegato sono maggiormente predisposti ai tumori della pelle, della cervice uterina (nelle donne) e delle cellule linfoidi (linfoma).

La causa più accreditata sembra essere legata agli immunosoppressori, anche se permangono alcuni dubbi in merito.

Si è stimato che i tumori della pelle (su tutti, melanomi e sarcomi di Kaposi) hanno una probabilità d'insorgenza venti volte superiore agli individui sani non trapiantati. Per questo motivo, si raccomanda al paziente di evitare un'eccessiva esposizione al sole o a luci ultraviolette artificiali.