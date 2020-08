Generalità L'insufficienza epatica è un grave disagio che colpisce il fegato.

“Insufficienza” è sinonimo di “incapacità” e si riferisce al cattivo funzionamento dell'organo.

Nello specifico, si parla di insufficienza epatica quando il fegato NON è più in grado di volgere le funzioni metaboliche a cui è preposto.

Questo disagio compromette l'omeostasi di tutto l'organismo e provoca delle gravissime complicazioni, anche mortali.

L'insufficienza epatica si suddivide in due tipologie: acuta e cronica.

L'insufficienza epatica acuta è contraddistinta da uno sviluppo molto rapido e in alcuni casi può essere reversibile. Quella cronica, invece, è progressiva e si associa, nella forma più avanzata, alla cirrosi e al carcinoma; raramente queste due complicazioni della forma cronica possono essere invertite.

Le possibili cause dell'insufficienza epatica sono moltissime: patogene, farmacologiche o tossiche, ereditarie, autoimmuni ecc.

I sintomi, i segni clinici e le complicazioni dell'insufficienza epatica possono essere di vario genere; certi fattori sono presenti sia nella forma acuta che cronica, mentre altri risultano più specifici.

Il trattamento è vincolato all'agente scatenante e può variare sensibilmente in base alle complicanze annesse, come: ipertensione portale, ascite, encefalopatia, emorragie ecc.