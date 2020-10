Ogni epatocita vive in media centocinquanta giorni ed è fortemente irrorato; si calcola infatti che in condizioni di riposo giunga al fegato circa un litro e mezzo di sangue al minuto.

Il fegato pesa circa 1-1,5 kg e le sue dimensioni sono mantenute costanti rispetto al peso corporeo, aumentando o diminuendo in base ad esso. Circa il 6-7% del suo peso è costituito da glicogeno , per un totale approssimativo di 100 grammi.

Il fegato è la più grande ghiandola del corpo umano. Sebbene vi confluiscano i substrati energetici elementari assorbiti a livello intestinale ( glucosio , aminoacidi , acidi grassi ) la sua funzione non è semplicemente digestiva. Essendo una ghiandola, il fegato ha infatti un'azione secretiva e produce numerose sostanze come la bile ed altri prodotti metabolici.

La bile è essenziale per la digestione dei grassi e delle vitamine liposolubili (A-D-E-K). Dopo essere stata prodotta dal fegato, viene convogliata nella cistifellea o colecisti , dove viene raccolta e concentrata per poi essere riversata, al momento opportuno (quando i cibi passano dallo stomaco all'intestino), nel duodeno.

La bile è composta da acqua per l'82%, acidi biliari (12%, tra cui la bilirubina , pigmento derivato dall'emoglobina), lecitina , colesterolo non esterificato (0,7%) ed altri fosfolipidi (4%).

Nel fegato avviene la sintesi di un ormone, chiamato somatomedina o IGF-1 , sotto lo stimolo della somatotropina o GH . Questi ormoni possiedono un'azione sinergica che, soprattutto in epoca puberale , favorisce l' accrescimento osseo e muscolare (potente azione anabolica ). Il fegato produce anche sostanze proteiche necessarie per il trasporto degli ormoni nel torrente ematico.

Il fegato può essere definito il più grosso "laboratorio chimico" del nostro corpo; possiamo sopravvivere senza la cistifellea o senza lo stomaco, ma se il fegato non funziona a dovere, l'intero organismo si trova in grossi guai. Al fegato si attribuiscono circa 200 funzioni, molte delle quali sono essenziali.

Malattie del Fegato

Sintomi e principali Disturbi Epatici

Ogni patologia che comporta un grave danno epatico mette seriamente in pericolo la vita del paziente. Il fegato ha una certa capacità rigenerante in seguito distruzione del parenchima, ma le sue funzioni non possono essere recuperate pienamente fino a quando non sia ripristinata la normale circolazione sanguigna.

Ittero

La colorazione giallastra della cute può testimoniare la presenza di un ittero: una condizione patologica dovuta alla ritenzione dei sali biliari (per esempio per la migrazione nel coledoco di un calcolo della colecisti).

Epatite

Questo importante organo può essere colpito anche da malattie molto pericolose di origine virale, come le epatiti, o risentire di patologie che colpiscono altri distretti dell'organismo. In caso di epatite il contagio può avvenire tramite contatto con sangue infetto o durante rapporti sessuali non protetti. Alcune forme (epatite A ed E) si trasmettono anche attraverso alimenti contaminati a causa di scarse norme igieniche.

Steatosi Epatica o Fegato grasso

Il fegato può andare in contro ad una particolare condizione chiamata steatosi o, più comunemente, fegato grasso. In questi casi si verifica un accumulo massivo di trigliceridi che, cronicizzando, può dare origine ad un processo degenerativo molto grave chiamato cirrosi. Il diabete, una dieta ricca di grassi e l'alcolismo possono favorire l'instaurarsi di tale malattia.

Curiosità Pur senza conoscere tutti questi dettagli anatomici e fisiologici, gli antichi erano consapevoli della grande importanza di quest'organo, tanto da credere che in esso risiedesse il coraggio di un uomo (da cui deriva l'espressione ancora in voga "avere fegato").

Quando il fegato si ammala finisce per risentirne l'intero organismo. L'attività epatica può essere compromessa soprattutto da stili di vita scorretti (abitudine tabagica, alcolismo, utilizzo di sostanze stupefacenti, abuso di farmaci e dieta incongrua). In particolare, per quanto riguarda l'alimentazione, i principali nemici del fegato sono l'alcol e i grassi, soprattutto quelli sottoposti ad elevate temperature (es. fritture).