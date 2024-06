Fegato grasso: cos’è la steatosi epatica? Sintomi, cause e cura

Fegato grasso: quali sono i sintomi per riconoscerlo e la dieta per guarire? Guarda il video Guarda il Video Guarda il video su youtube

Cos’è il fegato grasso? Che cosa significa avere il fegato «grasso»? La steatosi epatica, comunemente detta fegato grasso, è una malattia caratterizzata da un eccessivo accumulo di grasso all'interno del fegato. In particolare, si parla di steatosi epatica quando il contenuto lipidico del fegato supera il 5% del peso dell'organo. Per approfondire: Fegato: com’è fatto e funzioni