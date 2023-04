Fegato e Alimentazione nello Sport

Molti atleti hanno una cura religiosa verso il proprio corpo a fini estetici: rinunciano all' alcol , ai cibi manipolati, non fumano e conducono uno stile di vita rigoroso, ma poi si rilevano incoerenti ricorrendo agli steroidi e a farmaci di qualunque tipo, purché migliorino le prestazioni.

Eppure in molti lo tengono in scarsa considerazione, anzi lo maltrattano con cattive abitudini alimentari, stress , uso di bevande alcoliche ed assunzione scellerata di farmaci.

Funzioni Fegato

A Cosa Serve il Fegato: le Funzioni

Il fegato è una ghiandola che esplica funzioni fisiologiche così numerose e complesse da renderlo uno degli organi più importanti del nostro organismo.

Gli aspetti molteplici dell'attività epatica possono così riassumersi: funzione metabolica, funzione antitossica, funzione ematopoietica, funzione di regolazione del circolo e funzione di escrezione.

In questo articolo, per brevità, le attenzioni sono rivolte in particolare alla funzione metabolica del fegato.

Funzioni Metaboliche del Fegato: Quali sono?

Metabolismo dei carboidrati : il fegato ha l'importante funzione di mantenere il livello costante di glucosio nel sangue; in tal senso svolge un ruolo di primissimo piano; infatti, trasforma il glucosio proveniente dall'intestino in glicogeno, il quale, sotto questa forma, viene immagazzinato.

Inoltre, trasforma il glucosio eccedente in grassi di riserva.

Infine, ha la facoltà di liberare glucosio dal proprio glicogeno provvedendo al mantenimento del livello ottimale di glucosio nel sangue.

M etabolismo delle proteine : il fegato ha un'importanza preminente, poiché le sintetizza.

In più, assicura in buona parte il catabolismo degli aminoacidi.

Si ricorda, inoltre, che nel fegato ha luogo la produzione di proteine plasmatiche.

Metabolismo dei lipidi: il fegato interviene favorendo i processi di ossidazione degli acidi grassi, contribuendo inoltre alla trasformazione dei grassi stessi.

Da questo breve ma interessante quadro, risulta chiaro che il fegato fornisce all'organismo umano tutte le sostanze vitali di cui abbisogna: le proteine, per il suo accrescimento e per rimpiazzare continuamente le cellule che si distruggono e i composti azotati che si degradano; i carboidrati, per mantenere il livello costante del glucosio nel sangue in modo che agisca come carburante per le funzioni energetiche; i grassi, per una fonte più duratura di energia e per alcuni ruoli di ordine chimico - biologico (si ricorda, per esempio, che alcune vitamine agiscono solo grazie alla presenza dei grassi e che gli ormoni steroidei derivano dal colesterolo).

Attraverso l'alimentazione si assumono le sostanze nutritive, le quali, dopo alcuni processi di trasformazione, vengono predisposte da quell'efficientissimo laboratorio chimico che è il fegato in modo da essere utilizzate dove e quando si richiedono.

Nel caso vi sia una richiesta (energetica, plastica ecc.) da parte dell'organismo ed il fegato non abbia a disposizione quella determinata sostanza, sarà costretto a "prenderla in prestito" da un'altra sostanza, trasformandola per adattarla all'esigenza del caso, ed a fornirla perché sia utilizzata.

Ecco perché è necessario seguire una dieta bilanciata.