Come si cura l'epatite C? Farmaci e trattamenti

Epatite C cure e trattamenti I trattamenti e le cure per l'epatite C ad oggi disponibili sono diversi. La terapia da intraprendere può dipendere da svariati fattori, quali la forma di epatite C che interessa il paziente, la carica virale, lo stato di salute del paziente, la presenza di altre patologie e di eventuali terapie in atto, lo sviluppo di eventuali complicazioni e la risposta dell'individuo allo stesso trattamento. Una volta che lo specialista avrà valutato se, come e con quale strategia terapeutica intervenire, il paziente dovrà sottoporsi a regolari controlli per tutta la durata del trattamento, in modo che la sua risposta alla terapia possa essere regolarmente e costantemente valutata e monitorata.

Cos'è l'epatite C? L'epatite C è una patologia infiammatoria di natura virale che coinvolge il fegato. L'epatite C è quindi provocata da un virus e, più precisamente, dallo Human Hepatitis C virus, o HCV, di cui esistono diversi genotipi identificati con numeri da 1 a 6 (genotipi 1a, 1b, 2, 3, 4, 5 e 6). La malattia può manifestarsi in forma acuta, oppure in forma cronica. La maggior parte dei pazienti che contrae l'epatite C in forma acuta non presenta sintomi, oppure presenta sintomi molto lievi e aspecifici che, spesso, non ne permettono l'individuazione. In molti casi la patologia progredisce impattando negativamente sulla salute epatica e cronicizzando. La forma cronica è quella che interessa la maggioranza dei casi e, con il trascorrere del tempo, può portare a complicanze come cirrosi epatica e tumore del fegato. Alla luce di quanto appena detto, pertanto, appare chiaro quanto sia importante non sottovalutare la malattia. Per approfondire: Epatite C: cos'è, cause, contagio e sintomi

Antivirali per la cura dell'epatite C Attualmente, la stragrande maggioranza dei pazienti con diagnosi di epatite C viene trattata con antivirali ad azione diretta, progettati per colpire bersagli specifici dell'HCV, come ad esempio, alcune proteine fondamentali per la riproduzione e la crescita dello stesso. Solitamente, si utilizzano combinazioni di antivirali, quali: Sofosbuvir/Velpatasvir (Epclusa®): associazione di antivirali presente all'interno di medicinali indicati per il trattamento a lungo termine dell'epatite C in adulti e bambini a partire dai 3 anni di età.

Sofosbuvir/Velpatasvir/Voxilaprevir (Vosevi®): si tratta di un'associazione di tre differenti antivirali indicata per il trattamento dell'epatite C in pazienti di età pari o superiore ai 12 anni che pesano almeno 30 kg.

Sofosbuvir/Ledipasvir (Harvoni®): altra associazione di antivirali che può essere usata sia in pazienti adulti che in pazienti in età pediatrica, con età pari o superiore ai 3 anni. Talvolta, questa associazione è usata insieme alla ribavirina.

Sofosbuvir (Sovaldi®): anch'esso indicato per il trattamento dell'epatite C in adulti e bambini dai 3 anni di età in poi, ma solo ed esclusivamente in associazione a ribavirina, oppure a ribavirina e peginterferone alfa.

Ribavirina (Ribavirina AUrobindo®): questo antivirale può essere usato in adulti, adolescenti e bambini dei 3 anni d età. La ribavirina è sempre usata in associazione ad altri antivirali per il trattamento dell'epatite C. il tipo di associazione da impiegare varia in funzione del genotipo di HCV che ha infettato il paziente.

Glecaprevir/Pibrentasvir (Maviret®): si tratta di un'associazione di antivirali usata per il trattamento dell'epatite C cronica in pazienti adulti e in bambini a partire dai 3 anni di età.

(Maviret®): si tratta di un'associazione di antivirali usata per il trattamento dell'epatite C cronica in pazienti adulti e in bambini a partire dai 3 anni di età. Elbasvir/Grazoprevir (Zepatier®): quest'associazione di antivirali è indicata nel trattamento dell'epatite C a lungo termine in adulti e bambini a partire dai 12 anni di età e aventi un peso corporeo di almeno 30 kg. L'associazione può essere usata tal quale, oppure insieme alla ribavirina. Il tipo di combinazione di antivirali, così come la durata del trattamento, variano in funzione del genotipo di HCV responsabile dell'infezione, della presenza o meno di cirrosi, dello stato della funzionalità renale del paziente e delle eventuali precedenti terapie seguite contro l'epatite C. Ad ogni modo, in linea generale, i trattamenti possono avere una durata variabile di 8, 12 o 24 settimane.