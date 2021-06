Epatite B: Diagnosi e Trattamento

Diagnosi Dal momento che molti soggetti non sviluppano sintomi di rilievo clinico, la diagnosi di epatite B si affida soprattutto agli esami del sangue. Tramite questi test si andranno a ricercare tracce biologiche del virus o la presenza di anticorpi specifici contro l'HBV. Prima Parte: Epatite B - Cos'è? Cause, Contagio e Sintomi Esami e Criteri per la Diagnosi di Epatite B La presenza del virus dell'epatite B può essere accertata attraverso un semplice esame del sangue. Le prove prevedono, in particolare, il dosaggio di marcatori specifici. Vengono ad esempio ricercarti gli antigeni virali e gli anticorpi prodotti dal soggetto contro il virus responsabile dell'infezione. Shutterstock Sempre tramite gli esami del sangue, è possibile quantificare anche altri marcatori specifici di infezione acuta o cronica, o di avvenuta vaccinazione. Tutti questi test sono importanti non solo per la diagnosi, ma anche per il monitoraggio dell'infezione. Infatti, i portatori del virus dovrebbero eseguire periodicamente esami di controllo per stabilire l'andamento della risposta immunitaria al virus dell'epatite B e monitorare eventuali danni al fegato. Diagnosi Epatite B (in sintesi) Sintomi clinici (se presenti) Marcatori di epatopatia: transaminasi epatiche, AST e ALT. Questi enzimi citosolici vengono immessi in circolo dopo necrosi degli epatociti e correlano, quantitativamente, con l'entità danno epatico; Marcatori molecolari di infezione: HBV-DNA quantitativo (PCR) per misurare la concentrazione del genoma virale e permette di seguire l'andamento dell'infezione (es. progressione malattia, risposta alla terapia antivirale); Diagnosi sierologica per ricercare marcatori di infezione (HBsAg, anti-HBc,anti-HBe), di replica virale (HBeAg), di danno virus-indotto (IgM anti-HBc), di immunità (anti-HBs) mediante ELISA o RIA di HBsAg diretto nel siero. Le infezioni da HBV acute e croniche possono essere distinte per la presenza di HBsAg e HBeAg nel siero e per il profilo degli Ab contro i singoli Ag di HBV. Un'infezione cronica può essere diagnosticata mediante identificazione degli Ag sulla base del continuo ritrovamento di HBsAg, HBeAg o di entrambi, e la constatazione dell'assenza di Ab diretti contro questi Ag. Markers sierologici: ANTIGENI HBsAg: Marker generico di infezione da HBV Primo marker a comparire durante l'infezione Se persiste > 6 mesi: INFEZIONE CRONICA

HBcAg: Indica attiva replica virale Presente in fase acuta e non in fase cronica Mai libero nel sangue (solo in cellule epatiche)

HBeAg: Indica attiva replicazione virale in soggetto infetto (HBsAg +)

Markers sierologici: ANTICORPI Shutterstock Ab anti-HBsAg: stato immune anti-HBV (infezione naturale, vaccinazione) Ab anti-HBcAg: (IgG+/IgM+): epatite acuta recente; infezione cronica in fase di riacutizzazione

epatite acuta recente; infezione cronica in fase di riacutizzazione (IgG+/IgM-): avvenuta infezione da HBV (in portatore o in soggetto naturalmente immune) Ab anti-HBeAg: HBV non più replicante (guarigione di epatite acuta, portatore sano)

Epatite cronica da ceppo variante pre-core difettivo

Coinfezione HDV e HDB Epatite B e Coinfezione con l'Epatite D Le persone affette da epatite B sono maggiormente esposte al rischio di infezione da parte del ceppo virale HDV. Questo virus può replicarsi solo se è contemporaneamente presente il virus responsabile dell'epatite B; di conseguenza, non è possibile contrarre l'epatite D in assenza di una contemporanea o preesistente infezione da virus HBV. La trasmissione e i fattori di rischio sono simili a quelli visti per l'epatite B. La contemporanea presenza dei due ceppi virali aumenta il rischio di sviluppare gravi patologie epatiche, come la cirrosi o il cancro al fegato.