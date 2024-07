Epatite C: cos’è? Come si trasmette, sintomi iniziali e rischi

Cos’è l’epatite C? L'epatite C è una malattia infettiva causata da un virus che aggredisce in primo luogo il fegato, provocandone l'infiammazione. Il virus dell'epatite C (detto anche HCV, dall'inglese Human Hepatitis C virus) viene trasmesso principalmente con il sangue infetto (ad esempio, tramite lo scambio di siringhe tra tossicodipendenti o, come succedeva in passato, con le trasfusioni); raro, ma comunque possibile, il contagio sessuale. L'epatite C può essere pericolosa per la vita In tutto il tutto il Mondo, l'epatite C è considerata una fra le più gravi patologie epatiche, rappresenta una delle principali cause di trapianto e dello sviluppo di malattie croniche come, ad esempio, l'epatite cronica, la cirrosi epatica e il cancro del fegato (o epatocarcinoma).

Cause e trasmissione Quali sono le cause dell'epatite C? Il virus dell'epatite C è un virus a RNA che viene trasmesso principalmente attraverso il sangue di una persona infetta. Il virus dell'epatite C può causare sia una malattia acuta (a breve termine), che cronica (a lungo termine): L' epatite C acuta è, nella maggior parte dei pazienti, asintomatica o si manifesta con sintomi lievi e poco specifici, simulando un'influenza passeggera.

è, nella maggior parte dei pazienti, asintomatica o si manifesta con sintomi lievi e poco specifici, simulando un'influenza passeggera. Nonostante questo aspetto apparentemente rassicurante, in una grande percentuale dei casi, stimata fino all'85%, l'epatite C continua a minare, a poco a poco, la salute del fegato. Ciò significa che l'infezione può passare inosservata ed il virus può persistere nel fegato , continuando a danneggiarlo gravemente fino a rendere necessario il trapianto d'organo.

, continuando a danneggiarlo gravemente fino a rendere necessario il trapianto d'organo. Oltre ad evolvere in una patologia di lunga durata, l'epatite C cronica, dopo molti anni può condurre alla cirrosi epatica e al tumore del fegato. Epatite C, epatite B, epatite A: qual è la più pericolosa? Tra i sei tipi di virus implicati nell'insorgenza dell'epatite (oltre alla C, ricordiamo epatite A, epatite B, epatite D, epatite E ed epatite G), l'HCV è probabilmente il più pericoloso, sia per la gravità delle sue ripercussioni a lungo termine, sia perché non esiste un vaccino capace di prevenire il contagio (invece disponibile per l'epatite A e la B). Il fegato è responsabile di molte funzioni corporee, come la coagulazione del sangue, la digestione, l'assorbimento del cibo e il metabolismo, ecco perché l'epatite C ha un impatto così ampio sull'organismo. Epatite C: come si trasmette? Il virus dell'epatite C è un agente virale che si trasmette prevalentemente con il sangue: Il contagio per via ematica può essere agevolato dalla condivisione di aghi e siringhe per l'inoculazione di droghe per via endovenosa; per questo motivo, l'epatite C è piuttosto diffusa tra i tossicodipendenti.

per l'inoculazione di droghe per via endovenosa; per questo motivo, l'epatite C è piuttosto diffusa tra i tossicodipendenti. Sporadici, ma pur sempre possibili, i casi di epatite C da strumentazioni mediche o estetiche non adeguatamente sterilizzate (per tatuaggi, body piercing, agopuntura ecc.), uso condiviso di rasoi , spazzolini da denti e forbicine , oppure, soprattutto in ambito domestico e lavorativo, da ferite accidentali con aghi infettati da pazienti viremici .

(per tatuaggi, body piercing, agopuntura ecc.), uso condiviso di , , oppure, soprattutto in ambito domestico e lavorativo, da . In passato, le trasfusioni di sangue hanno rappresentato il fattore di rischio prevalente per la diffusione dell'agente patogeno. Tuttavia, dopo l'introduzione dello screening obbligatorio del sangue, nel 1992, il tasso d'incidenza dell'epatite C associata alle trasfusioni si è quasi azzerato. Poco frequente, ma comunque possibile, è la trasmissione dell'infezione attraverso i rapporti sessuali non protetti, che rappresenta, invece, una comune modalità di contagio del virus HBV e di altre malattie sessualmente trasmissibili (AIDS, sifilide, gonorrea, clamidia). Più a rischio sono, invece, i rapporti tra uomini omosessuali, specie se sieropositivi. Come per molte altre malattie a trasmissione sessuale, infatti, il rischio di contagio aumenta se c'è esposizione al sangue, come nei rapporti sessuali energici, nei rapporti anali, nel fisting o nel sesso durante il ciclo mestruale. Infine, l'epatite C può essere trasmessa per via verticale, cioè da madre infetta al figlio durante la gravidanza o il parto. Il rischio di trasmissione da madre a figlio durante la gravidanza o il parto è basso, stimabile nell'ordine del 5%; aumenta se la partoriente è infetta anche dal virus HIV ed ha una viremia elevata. Di per sé, il virus dell'epatite C non è particolarmente infettante ed aggressivo, motivo per cui alcune modalità di contagio, seppur possibili, sono piuttosto rare. Come NON si contrae l’Epatite C L'epatite C non può essere contratta attraverso cibi e bevande contaminate, che sono invece più spesso coinvolti nella trasmissione dell'epatite A.

attraverso cibi e bevande contaminate, che sono invece più spesso coinvolti nella trasmissione dell'epatite A. L'epatite C non si trasmette attraverso il latte materno, l'acqua o il contatto occasionale (es. abbracciandosi, baciandosi, tenendosi per mano) con una persona infetta.

attraverso il latte materno, l'acqua o il contatto occasionale (es. abbracciandosi, baciandosi, tenendosi per mano) con una persona infetta. Non ci sono prove che suggeriscano che l'epatite C si trasmetta condividendo le posate, tossendo o starnutendo. Epatite C: chi sono i soggetti più a rischio Tutti possono contrarre l'epatite C, ma a maggior rischio sono: Tossicodipendenti

Soggetti che hanno subìto una trasfusione di sangue o un trapianto d'organo prima del 1992 Esiste un vaccino per l’epatite C? Ad oggi, sebbene siano in corso diverse sperimentazioni, non è ancora disponibile un vaccino che protegga contro il virus dell'epatite C, ma è possibile curare l'infezione con farmaci antivirali. La mancanza di un vaccino contro l'epatite C è dovuta soprattutto alla variabilità delle proteine superficiali del virus, contro le quali non si riesce ad ottenere una protezione anticorpale efficace.