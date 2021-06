Epatite B: Cos'è? Cause, Contagio e Sintomi

L' epatite B è una malattia infettiva acuta che interessa il fegato e ne provoca l'infiammazione. L'agente responsabile è un virus, chiamato virus dell'epatite B (HBV), che presenta un pronunciato tropismo per il fegato : una volta penetrato nell'organismo, il virus raggiunge gli epatociti dove avviene l'attività replicativa; tuttavia, HBV è in grado di infettare in misura minore anche organi come rene , milza e leucociti .

Nella maggior parte dei casi, l'epatite B evolve spontaneamente verso la guarigione, ma il virus responsabile della malattia può anche non essere del tutto eliminato dal sistema immunitario . Se il patogeno persiste per lungo tempo, può danneggiare lentamente il fegato della persona infetta e provocare conseguenze molto serie.

L'agente responsabile dell'epatite B è un virus a DNA appartenente al genere Orthohepadnavirus, famiglia Hepadnaviridae. Si tratta di uno degli agenti virale più infettivi al Mondo: si trasmette abbastanza facilmente da una persona all'altra, attraverso l'esposizione a sangue infetto o a fluidi corporei , come sperma, liquidi vaginali e secrezioni precoitali. La trasmissione può inoltre avvenire dalla madre infetta al neonato durante il parto (modalità di contagio frequentissima in era pre-vaccinale). In Italia, comunque, le probabilità di contrarre il virus dell'epatite B sono diminuite da quando, nel 1991, è stata introdotta la vaccinazione obbligatoria per i nuovi nati .

Modalità di Contagio

Epatite B: Come si Contrae?

Il virus dell'epatite B viene trasmesso attraverso il contatto con liquidi corporei di persone infette, specialmente sangue e secrezioni genitali.

Il contagio può avvenire quindi da un lato attraverso rapporti sessuali non protetti e dall'altro per via parenterale. Aldilà del rischio legato alle trasfusioni di emoderivati infetti, praticamente nullo in Italia e negli altri Paesi economicamente avanzati, non bisogna comunque dimenticare le altre modalità attraverso le quali i virus trasmessi per contatto di sangue tendono a diffondersi: scambio di siringhe già usate, inoculazione accidentale dell'agente tramite l'impiego di aghi contaminati, contatto con strumenti e apparecchiature sanitarie non adeguatamente sterilizzate. Altre modalità di trasmissione comprendono la condivisione di oggetti personali come le forbicine da unghie, lo spazzolino da denti o il rasoio.

Esiste poi un potenziale rischio di trasmissione anche attraverso la via cutanea, tramite procedure che includono agopuntura, piercing e tatuaggi.

Infine, è importante sottolineare che una delle principali cause di contagio nei Paesi in via di sviluppo è legata alla trasmissione materno-fetale, cioè dalle madri infette ai figli al momento della nascita.

Epatite B: Comportamenti e Situazioni a Rischio

Alcuni comportamenti e situazioni determinano un maggior rischio di contrarre l'infezione:

Promiscuità sessuale (partner sessuali multipli);

Rapporti sessuali non protetti (mancato uso del profilattico)

Uso di sostanze stupefacenti iniettabili

Presenza di altre malattie sessualmente trasmissibili, come la Clamidia o la Gonorrea

Esposizione professionale a sangue umano

Aver vissuto o viaggiare spesso in un Paese dove l'epatite B è molto diffusa

Convivere con un portatore del virus (nota: il rischio è drasticamente ridotto vaccinandosi contro l'epatite B e mettendo in atto comportamenti adeguati)

Distribuzione Geografica: regioni ad alta endemia sono Asia dell'est, Africa sub-shariana e Amazzonia (percentuale di portatori cronici va da 10 al 25 % nella popolazione generale). Nei Paesi a bassa endemia come Nord America e Europa Occidentale questa percentuale è meno del 2%.