Il contagio avviene attraverso il consumo di alimenti e bevande contaminate o tramite il contatto diretto con persone infette. Il virus dell'epatite A si replica a livello epatico e viene eliminato all'esterno tramite le feci . Per questo motivo, la prevenzione dell'epatite A si basa sull'adozione delle norme igieniche fondamentali, come il lavarsi spesso le mani , pulire gli alimenti e cuocerli generosamente prima del consumo. Per le persone più esposte, come quelle che si recano in vacanza nei Paesi a rischio, è comunque consigliata l'immunizzazione attiva o passiva. In presenza di un'infezione lieve, la malattia si risolve spontaneamente anche in assenza di trattamento medico.

In particolare, l'infiammazione epatica sostenuta dall'HAV:

L'epatite A si distingue dalle epatiti virali B e C sia per le modalità di trasmissione, che l'evoluzione.

L'epatite A è una malattia infettiva causata da un virus a RNA , che aggredisce le cellule del fegato danneggiandole. Quest'infezione epatica si contrae per via fecale-orale, prevalentemente attraverso il contatto con altre persone infette o l'ingestione di acqua e cibo contaminati.

Sintomi

Epatite A: periodo d’incubazione

I sintomi dell'epatite A non si presentano immediatamente, ma fanno il loro esordio dopo un tempo di incubazione abbastanza lungo, che varia dai 15 ai 50 giorni dal momento del contagio.

Durante questo periodo di tempo, la patologia è comunque contagiosa. In particolare, l'escrezione dei virus nel periodo di incubazione favorisce chiaramente la trasmissione della malattia, poiché in questa fase l'individuo è ancora asintomatico, quindi ignaro della propria condizione.

Solo dopo alcune settimane dal contagio, l'epatite A si manifesta con i primi sintomi: febbre, inappetenza, nausea e malessere generale.

Alcune persone, comunque, possono non sviluppare alcun segno o sintomo. Nei bambini, in particolar modo, l'evoluzione è generalmente favorevole, mentre nei ragazzi e negli adulti può causare manifestazioni più importanti.

Come si manifesta l’Epatite A?

L'epatite A può decorrere in forma asintomatica, frequente soprattutto nel corso di epidemie e nei bambini di età inferiore ai sei anni (nota: durante l'infanzia, la malattia può non determinare sintomi specifici nel 70% circa dei casi).

Quando presenti, i sintomi dell'epatite A insorgono spesso in maniera brusca e possono trarre in inganno, facendo pensare ad una malattia di tipo influenzale: in una prima fase compaiono, infatti, stanchezza, nausea, vomito e inappetenza, mal di testa, febbre e dolori muscolari e addominali. Successivamente, compaiono sintomi e segni suggestivi di un danno epatico, come l'ittero, che consiste nella colorazione giallastra della pelle e della parte bianca dell'occhio. Questo ingiallimento è dovuto all'aumentata concentrazione di bilirubina nel sangue. Il fegato danneggiato, infatti, non è in grado di eliminare questa sostanza, che deriva dalla demolizione dei globuli rossi invecchiati o non più funzionanti. Anche le urine possono diventare scure a causa della bilirubina che si accumula in circolo, mentre le feci diventano chiare.

Epatite A: sintomi più comuni Le forme sintomatiche dell'infezione da virus dell'epatite A sono caratterizzate da: Febbre;

Stanchezza;

Perdita di appetito, nausea e vomito intermittente;

Ittero (colorazione giallastra della pelle e delle sclere, la parte bianca dell'occhio);

Colorazione scura delle urine e prurito dovuto all'aumentata concentrazione di bilirubina nel sangue;

Diarrea;

Dolori muscolari ed addominali, localizzati soprattutto nell'area epatica (lato destro del corpo al di sotto delle ultime coste).

Quanto dura l'Epatite A?

La fase sintomatica dell'epatite A dura solitamente da 2 a 10 settimane, sebbene in alcuni casi possa proseguire anche fino a sei mesi.

Come anticipato, l'epatite A ha generalmente un'evoluzione benigna e, nella maggior parte dei casi si risolve in poche settimane senza lasciare conseguenze. Inoltre, dopo la guarigione dall'infezione, il paziente sviluppa un'immunità permanente che lo proteggerà da nuove infezioni per tutta la vita.

Purtroppo, seppur in rari casi, l'epatite A può anche provocare una grave insufficienza epatica, con esito spesso letale. Queste forme, dette epatiti fulminanti, si manifestano più frequentemente nei pazienti anziani, specie se immunocompromessi o già affetti da un'altra malattia del fegato.

Possibili complicanze

Le complicazioni gravi dell'epatite A sono estremamente rare, tanto che la maggior parte delle persone colpite va incontro ad una spontanea remissione dei sintomi entro uno o due mesi; più raramente, la malattia può causare recidive che ne prolungano i tempi di guarigione oltre i sei mesi.