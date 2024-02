Come depurare e disintossicare il fegato?

Proprio perché consapevole di questa sua estrema importanza, molte persone si chiedono quali siano le migliori strategie per mantenerlo sano ed efficiente giorno dopo giorno.

Può essere paragonato ad un lavoratore modello, sempre puntuale, efficiente e che difficilmente si ammala o si lamenta per il troppo lavoro.

Il fegato è un organo importantissimo per l'organismo poiché interviene nel metabolismo degli alimenti , dei farmaci, delle tossine e più in generale di qualsiasi cosa venga introdotta nel corpo umano .

Consigli generali per depurare il fegato

Sui giornali capita spesso di leggere soluzioni e diete che promettono di "depurare il fegato" stimolando la funzionalità epatica. Nonostante la natura ci fornisca alimenti con azione disintossicante e rivitalizzante, particolarmente utili nel proteggere il fegato, prima di chiedersi come depurare questo prezioso organo occorrerebbe domandarsi quali regole rispettare per non sovraccaricarlo ed intossicarlo inutilmente: