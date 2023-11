Cirrosi Epatica: cos’è? Sintomi, cause e cura

Il normale tessuto epatico è così progressivamente sostituito da un tessuto fibroso e non funzionante. Se questo processo questo processo di degenerazione non viene interrotto, l'accumulo di inspessimenti e cicatrici limitano le funzioni fisiologiche del fegato . Per questo motivo, se non viene trattata per tempo, la cirrosi può portare a insufficienza epatica o può avere addirittura conseguenze fatali.

Cause

Cirrosi Epatica: quali sono le cause?

Tutto ciò che determina un danno epatico cronico può provocare cirrosi; tra le principali cause troviamo l'eccessivo consumo di alcol e le epatiti virali (B, C e D).

Tra le cause meno frequenti, possiamo trovare malattie metaboliche (steatosi epatica non alcolica, diabete, emocromatosi, morbo di Wilson) e patologie delle vie biliari. In alcuni casi, più cause concomitanti possono portare alla cirrosi. Vediamo più nel dettaglio alcune di queste condizioni predisponenti.

L'abuso di alcol rappresenta la causa più comune di cirrosi nei Paesi industrializzati. Il fegato degrada, infatti, l'alcol in prodotti tossici, alcuni dei quali scatenano l'infiammazione alla base della cirrosi.

Epatiti virali

In altri casi, può rappresentare l'evoluzione dell'epatite cronica da virus B, Delta o C.

Tra le epatiti virali, a destare più preoccupazione è sicuramente la cirrosi associata a infezione cronica da virus C, correlata ad un alto rischio di evoluzione verso l'epatocarcinoma.

Altre cause di cirrosi epatica

Fra le possibili malattie in grado di danneggiare il fegato sono incluse le epatopatie a genesi autoimmune (epatite autoimmune) e la steatosi epatica non alcolica, che può evolvere in una steatoepatite. A volte, infatti, l'eccesso di grasso nel fegato può scatenare un processo infiammatorio che può portare alla cirrosi. Entrambe queste condizioni sono spesso correlate a diabete, obesità, patologie coronariche e malnutrizione.

La cirrosi epatica può derivare da una cirrosi biliare primitiva, così come da altre infiammazioni delle vie biliari per calcoli o tumori. Rientrano tra le cause di cirrosi epatica anche i disturbi metabolici, come il diabete mellito, l'emocromatosi e la malattia di Wilson, che consistono rispettivamente in un accumulo eccessivo di ferro e di rame a livello del fegato.

Dalle possibili cause non sono poi esclusi l'uso intenso e prolungato di alcuni farmaci e l'esposizione ad agenti tossici. Si parla invece di cirrosi criptogenica quando la causa di origine non è determinabile.

A causa delle situazioni patologiche menzionate, il fegato si viene a trovare in uno stato infiammatorio cronico, che porta alla liberazione di determinate sostanze (chiamate citochine); a loro volta queste sostanze favoriscono la proliferazione di tessuto fibroso (fibrosi epatica) e - nelle fasi più avanzate - portano allo sviluppo di noduli di rigenerazione tipici della cirrosi.